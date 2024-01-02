Как приготовить гречку рассыпчатой

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие ценят гречневую кашу за ее насыщенный вкус и полезные свойства. Особенно приятно, когда блюдо получается рассыпчатым, но не всегда удается достичь этого результата. Чаще всего причина заключается в неправильной технике приготовления гречки.

Фото: Own work by Fructibus is licensed under public domain

Многие хозяйки не осознают важности такого аспекта, как температура воды, в которую помещается крупа. Профессиональные кулинары, напротив, знают, что добавлять гречку следует только в кипящую воду.

Почему добавление гречки в холодную воду является ошибкой? Если крупа оказывается в жидкости низкой температуры, существует высокий риск размягчения зерен гречки. Этот процесс может привести к потере желаемой рассыпчатости блюда.

Именно поэтому важно добавить гречку в кастрюлю в момент, когда вода в ней закипает. Сразу после этого огонь снижается до минимума, а кастрюлю плотно закрывают крышкой. В результате каша будет находиться не в бурлящей воде, а в жидкости, обеспечивающей такой кулинарный процесс, как томление. Эти нюансы являются ключом к секрету приготовления восхитительно рассыпчатой гречки.