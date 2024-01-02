Омлет в духовке: секретная рецептура из советских детских садиков

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет, который подавали в советских детских садах, обладал особым вкусом и пышностью.

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Не каждой хозяйке удается приготовить блюдо, способное вызвать воспоминания о детстве или порадовать близких вкусным и аппетитным завтраком. Основной особенностью этого омлета из столовой является его воздушная текстура и объем, который сохраняется даже после подачи. Приготовление такого завтрака довольно просто, главное соблюдать рецептуру.

Важным шагом является подготовка формы для выпечки. Рекомендуется выбирать не слишком большую посуду, чтобы блюдо получилось высоким. Ингредиенты для омлета следует предварительно подогреть до комнатной температуры. Особое внимание уделяется правильному расчету количества молока — на 6 яиц нужно взять 300 мл жидкости.

Процесс приготовления начинается со смешивания яиц с солью, за которым следует влить молоко и вновь перемешать. При этом необходимо избегать активного взбивания — достаточно тщательно перемешать все ингредиенты при помощи венчика.

Форму следует хорошо смазать сливочным маслом и затем влить в нее приготовленную смесь. Блюдо помещается в предварительно разогретую до 200 градусов духовку, где омлет будет выпекаться в течение 30-40 минут. Важно не открывать духовку до завершения процесса приготовления, чтобы избежать оседания омлета.