Салат "Гости на пороге" вкуснейший и сочный: его гости съедят первым

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Гости на пороге". Это очень вкусный и сочный салат на любой праздник.

Фото: hibiny.ru

Ингредиенты:

копченая куриная грудка — 1 штука

морковь по — корейски — 50-70 грамм

яйцо — 3-4 штуки

маринованные шампиньоны — 10-12 штук

сыр — 100 грамм

листья салата

Соус:

сметана — 200 грамм

горчица — 2-3 ст. ложка

сок лимона — 1-2 ст. ложка.

Приготовление:

На блюдо выкладываем листья салата, ставим форму промазываем чуть майонезом и начинаем собирать салат.

Каждый слой промазываем майонезом. Первым слоем у нас идёт подкопчёная грудка, далее идёт морковь по-корейски, далее идёт натёртое яйцо, потом нарезанные маринованные шампиньоны и завершаем воздушным сыром.

Снимаем форму, даём настояться и подаем на стол. Получается очень вкусный, лёгкий и воздушный салатик. Приятного аппетита.

Автор recipes_from_madina.