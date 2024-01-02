Салат "Гости на пороге". Это очень вкусный и сочный салат на любой праздник.
Ингредиенты:
Соус:
Приготовление:
На блюдо выкладываем листья салата, ставим форму промазываем чуть майонезом и начинаем собирать салат.
Каждый слой промазываем майонезом. Первым слоем у нас идёт подкопчёная грудка, далее идёт морковь по-корейски, далее идёт натёртое яйцо, потом нарезанные маринованные шампиньоны и завершаем воздушным сыром.
Снимаем форму, даём настояться и подаем на стол. Получается очень вкусный, лёгкий и воздушный салатик. Приятного аппетита.
Автор recipes_from_madina.
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