Картофельное пюре окажется удивительным гарниром

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить пюре умеют многие, но не каждый может подготовить его так, чтобы это простое блюдо гармонично вписывалось в праздничное застолье.

Фото: National Institutes of Health by Daniel Sone is licensed under public domain

Настоящее мастерство повара проявляется в умении создать нежное пюре с воздушной консистенцией и сливочным вкусом, которое буквально тает во рту.

Прежде всего, идеальное пюре требует идеальной картошки – ровной, без повреждений, с равномерным цветом и отсутствием зелени. Предпочтительно выбирать желтую картошку, богатую крахмалом, чтобы достичь желаемой консистенции.

Ключевым моментом является правильное варение картошки. Не следует просто заливать корнеплоды холодной водой и ставить на плиту. Это неправильно, так как картошка теряет крахмал, влияющий на ее вкус. Опытные кулинары знают, что необходимо бросать картошку в уже кипящую воду. Объем воды должен полностью покрывать картошку, и на каждый килограмм корнеплодов следует приходиться 1,5 литра кипящей воды. Соль добавляется в середине приготовления.

После варки картошки воду сливают, в кастрюлю добавляют молоко и кусок масла. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, причем на каждый килограмм картошки рекомендуется взять 100 грамм масла.

Затем с помощью блендера создают однородное массу из картошки. Такое правильно приготовленное пюре можно подавать на стол в качестве отличного гарнира к разнообразным блюдам.