Хрустальная рюмка в кастрюле с куриным бульоном: зачем

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

В период советского времени хозяйки часто приготовливали бульон, добавляя в кастрюлю хрустальную рюмку или стеклянный стакан.

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Это было не просто для развлечения, а ради достижения нежности, сочности и мягкости мяса.

Присутствие хрусталя или стекла в кастрюле имело свою цель – предотвращение высушивания продукта. Важно было, чтобы мясо сохраняло свои качества при приготовлении.

Рюмка или стакан выполняли роль своеобразной "сигнализации". Когда бульон нагревался, стекло начинало издавать звуки, служащие сигналом для хозяйки о том, что необходимо уменьшить огонь. Постепенно огонь убавлялся, пока полностью не выключался.

Этот метод поддерживал постепенное уменьшение тепла, что позволяло варить мясо на медленном огне.

Такой процесс приготовления обеспечивал мясу максимальную нежность и сочность, избегая пересушивания, что подтверждало принцип "меньше огня – более вкусное блюдо".