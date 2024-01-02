Приготовьте на Рождество пудинг по классическому английскому рецепту.
Традиционный британский рождественский пудинг готовится из смородины, изюма, кишмиша, цукатов, фиников, вишни в глазури, миндаля, смеси специй и рома.
Его готовят в матерчатом пакете и подают на пару или отварным. Рождественский пудинг является ключевым элементом любого британского рождественского ужина, и его включение в основное блюдо можно отнести к 14 веку, когда его называли "фрументи".
Затем его готовили из баранины, говядины, изюма, смородины, вина и специй. В это время это было также его едят в преддверии Рождества, а не приберегают для самого знаменательного дня.
Простой рождественский пудинг готовится путём смешивания всех ингредиентов, помещения их в тканевый пакет, завязывания и варки в течение 3 часов. Чем дольше он готовится, тем вкуснее!
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.