Традиционный британский рождественский пудинг для вашего праздничного стола

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте на Рождество пудинг по классическому английскому рецепту.

Фото: Christmas pudding by James Petts from London, England

Традиционный британский рождественский пудинг готовится из смородины, изюма, кишмиша, цукатов, фиников, вишни в глазури, миндаля, смеси специй и рома.

Его готовят в матерчатом пакете и подают на пару или отварным. Рождественский пудинг является ключевым элементом любого британского рождественского ужина, и его включение в основное блюдо можно отнести к 14 веку, когда его называли "фрументи".

Затем его готовили из баранины, говядины, изюма, смородины, вина и специй. В это время это было также его едят в преддверии Рождества, а не приберегают для самого знаменательного дня.

Простой рождественский пудинг готовится путём смешивания всех ингредиентов, помещения их в тканевый пакет, завязывания и варки в течение 3 часов. Чем дольше он готовится, тем вкуснее!