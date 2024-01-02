Впечатлите своих гостей жареной индейкой, приготовленной по традиционному британскому рецепту

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная индейка является настоящим украшением рождественского стола. Представляем вашему вниманию классический рецепт главного блюда на Рождество.

Фото: Own work by Mark Miller

Жареная индейка — одно из самых популярных мясных блюд, которое едят во всём мире на рождественские ужины.

Лучший способ приготовить индейку — начинить её фаршем перед запеканием — это поможет сохранить влагу и не даст ей пересохнуть слишком сильно.

Чтобы приготовить индейку, вам нужно разогреть духовку до 190°C. Затем выложите птицу грудкой вниз в большую форму для запекания. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 20 минут на килограмм.

Снимите фольгу и продолжайте готовить ещё 90 минут. Дайте индейке постоять 15-20 минут, прежде чем разделывать.