Жареная индейка является настоящим украшением рождественского стола. Представляем вашему вниманию классический рецепт главного блюда на Рождество.
Жареная индейка — одно из самых популярных мясных блюд, которое едят во всём мире на рождественские ужины.
Лучший способ приготовить индейку — начинить её фаршем перед запеканием — это поможет сохранить влагу и не даст ей пересохнуть слишком сильно.
Чтобы приготовить индейку, вам нужно разогреть духовку до 190°C. Затем выложите птицу грудкой вниз в большую форму для запекания. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 20 минут на килограмм.
Снимите фольгу и продолжайте готовить ещё 90 минут. Дайте индейке постоять 15-20 минут, прежде чем разделывать.
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