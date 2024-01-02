Картофель с карамелизированным луком и сыром

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию оригинальный рецепт приготовления картофеля, который станет украшением вашего праздничного стола.

Фото: Sweden by collapse

Пошаговое руководство. Начните с подготовки лука, если вы планируете его добавить (что мы настоятельно рекомендуем вам сделать, поскольку для карамелизации требуется некоторое время. Пока они готовятся, вы можете приготовить сливочный соус, добавив в него чеснок, тимьян и розмарин.

Непосредственно перед приготовлением нарежьте картофель. Нарезать картофель тонкими ломтиками будет легко и равномерно, поскольку мы стремимся к получению кружочков толщиной 1/8 дюйма.

Как только лук и сливки будут готовы, а картофель нарезан, выложите половину ломтиков картофеля в один слой внахлест на подготовленный противень и посыпьте солью, карамелизованным луком и пармезаном.

Выложите на оставшиеся ломтики картофеля, затем равномерно полейте сверху горячей сливочной смесью. Поставьте противень в духовку, разогретую до 450 градусов по Фаренгейту, накройте и запекайте около 20 минут. Перед тем, как вынимать, убедитесь, что картофель стал мягким.