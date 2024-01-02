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Удивите своих гостей на Рождество ветчиной в медовой глазури

2:02
Еда

Представляем вашему вниманию оригинальный рецепт ветчины, которая станет украшением вашего рождественского стола. 

Удивите своих гостей на Рождество ветчиной в медовой глазури
Фото: 328/365 - 11/24/11 - Honey Glazed Ham by Shardayyy

Ингредиенты: ветчина: 3/4 стакана воды, 2 целые звездочки аниса, 12 целых гвоздичек или больше по вкусу, (7 фунтов) ветчины по-деревенски. Глазурь: 1 стакан плотно упакованного светло-коричневого сахара1/4 стакана мёда, 2 столовые ложки дижонской горчицы 2 столовые ложки рисового уксуса 1,5 чайной ложки свежемолотого черного перца 1/2 чайной ложки вустерширского соуса, 1 щепотка кайенского перца.

Этапы приготовления. Разогрейте духовку до 165 градусов по Цельсию. Подготовьте ветчину: Добавьте воду, бадьян и гвоздику на дно формы для запекания. Установите в форму решетку для запекания; выложите ветчину на решётку. Сделайте надрезы глубиной 1/4 дюйма на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга вдоль и поперек верхней части ветчины. Запекайте в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут.

Пока ветчина запекается, приготовьте глазурь: Взбейте вместе коричневый сахар, мед, горчицу, уксус, чёрный перец, вустерширский соус и кайенский перец в миске среднего размера до получения густой и однородной массы. Смажьте глазурью всю ветчину. Продолжайте запекать ветчину, смазывая глазурью каждые 20 минут, пока глазурь не станет тёмно-золотистой, а ветчина не прогреется насквозь, примерно 2 часа 10 минут.

Термометр мгновенного считывания, вставленный в середину ветчины, должен показывать не менее 63 градуса по Цельсию. Обжаривайте ветчину на кухонной горелке, пока глазурь не станет хрустящей и карамелизованной, от 2 до 5 минут.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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