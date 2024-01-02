Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно стирать пуховики
Пожары в Киеве после ракет: в городе проблемы с электричеством, связью и водой
Эти хачапури готовятся в два счёта и моментально съедаются
Названы последствия длительного пропуска тренировок
Салат "Гости на пороге" вкуснейший и сочный: его гости съедят первым
Взрывы в Киеве, Винницкой, Харьковской и Кировоградской областях: ракеты долетели
Эксперты рассказали, как выбрать "правильную" незамерзайку
Перехват переговоров: боевики ВСУ массово отказываются выполнять боевые задачи
Как быстро приготовить свеклу для салата

Как быстро приготовить капустные листья для голубцов

0:59
Еда

Приготовление голубцов часто сталкивается с трудностью разбора вилок капусты на листья и их размягчением для создания нежных и сочных голубцов.

Как быстро приготовить капустные листья для голубцов
Фото: Own work by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако существует быстрый, простой и удобный способ, не требующий кастрюль или духовки, а также избавляющий от необходимости замораживать и ожидать разморозки листьев.

Для быстрого разбора капусты на листья, вырежьте кочерыжку, поместите капусту «дыркой» вниз на тарелку и поместите в микроволновку на 10-15 минут при мощности 700 ватт. По прошествии указанного времени выньте мягкую капусту, которая легко разберется на листья.

В случае наличия жестких прожилок, можно использовать кухонный молоток, чтобы сделать их более мягкими. Этот метод предоставляет быстрое и эффективное решение для подготовки капусты перед приготовлением голубцов, сэкономив время и упростив процесс.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды

Вырастить богатый урожай клубники поможет простой раствор.

Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Как уничтожить вредителей деревьев на весь сезон
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Раздел Украины. Пока гипотетический сценарий или неизбежность? Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Эти яркие красочные цветы будут радовать вас всё лето
Эти яркие красочные цветы будут радовать вас всё лето
Последние материалы
The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024
Как правильно стирать пуховики
Эти хачапури готовятся в два счёта и моментально съедаются
Пожары в Киеве после ракет: в городе проблемы с электричеством, связью и водой
Названы последствия длительного пропуска тренировок
Салат "Гости на пороге" вкуснейший и сочный: его гости съедят первым
Раздел Украины. Пока гипотетический сценарий или неизбежность?
Взрывы в Киеве, Винницкой, Харьковской и Кировоградской областях: ракеты долетели
Эксперты рассказали, как выбрать "правильную" незамерзайку
Перехват переговоров: боевики ВСУ массово отказываются выполнять боевые задачи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников