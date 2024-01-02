Как быстро приготовить капустные листья для голубцов

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление голубцов часто сталкивается с трудностью разбора вилок капусты на листья и их размягчением для создания нежных и сочных голубцов.

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Однако существует быстрый, простой и удобный способ, не требующий кастрюль или духовки, а также избавляющий от необходимости замораживать и ожидать разморозки листьев.

Для быстрого разбора капусты на листья, вырежьте кочерыжку, поместите капусту «дыркой» вниз на тарелку и поместите в микроволновку на 10-15 минут при мощности 700 ватт. По прошествии указанного времени выньте мягкую капусту, которая легко разберется на листья.

В случае наличия жестких прожилок, можно использовать кухонный молоток, чтобы сделать их более мягкими. Этот метод предоставляет быстрое и эффективное решение для подготовки капусты перед приготовлением голубцов, сэкономив время и упростив процесс.