Как быстро приготовить свеклу для салата

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление свеклы для салатов оказывается гораздо проще, чем может показаться, особенно если у вас есть микроволновка — верный помощник, представленный на любой кухне.

Фото: Own work by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Начнем с того, чтобы порезать свеклу на небольшие кубики, таким образом ее приготовление будет более оперативным.

Затем поместите нарезанную свеклу в прочный целлофановый пакет. Однако важно выбрать пакет достаточно прочный, а не тонкий и хрупкий, чтобы избежать его расплавления под воздействием температуры в микроволновке.

Добавьте в пакет 20 миллилитров чистой питьевой воды, убедитесь, что пакет установлен на тарелке, и поместите его в микроволновку. Установите мощность на уровне 900 Ватт.

Через 5 минут свекла станет настолько мягкой, что ее можно будет легко добавить в разнообразные салаты.