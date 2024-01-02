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Как быстро приготовить свеклу для салата

0:54
Еда

Приготовление свеклы для салатов оказывается гораздо проще, чем может показаться, особенно если у вас есть микроволновка — верный помощник, представленный на любой кухне.

Как быстро приготовить свеклу для салата
Фото: Own work by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Начнем с того, чтобы порезать свеклу на небольшие кубики, таким образом ее приготовление будет более оперативным.

Затем поместите нарезанную свеклу в прочный целлофановый пакет. Однако важно выбрать пакет достаточно прочный, а не тонкий и хрупкий, чтобы избежать его расплавления под воздействием температуры в микроволновке.

Добавьте в пакет 20 миллилитров чистой питьевой воды, убедитесь, что пакет установлен на тарелке, и поместите его в микроволновку. Установите мощность на уровне 900 Ватт.

Через 5 минут свекла станет настолько мягкой, что ее можно будет легко добавить в разнообразные салаты.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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