Рождественский гусь станет изысканным блюдом вашего стола

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

По традиции, в праздничное меню включают блюдо из птицы. Для этого подойдёт запечённый гусь. Рецептом поделился Дзен-канал "Женский журнал Клео".

Фото: Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Чтобы придать гусю еще более изысканный вкус, рекомендуется предварительно замариновать его на ночь. Перед запеканием его тушку вкладывают сладкими и кислыми яблоками или апельсинами.

Ингредиенты:

Гусь — 3-4 кг.

Чеснок — 3 зубчика.

Кисло-сладкие яблоки — 10 шт.

Соевый соус — 1 чайная ложка.

Мёд — 1 чайная ложка.

Смесь перцев.

Соль.

Приготовление:

1. Тушку тщательно промыть, удалить лишний жир.

2. Смешать соль, смесь перцев и давленый чеснок в миске. Натереть полученной смесью гуся.

3. Поставить тушку в холодильник на ночь, чтобы она промариновалась.

4. Начинить гуся яблоками, зашить брюшко нитками или закрепить зубочистками.

5. Гуся запекать в течение 2,5 часов при температуре 200°C. Каждые полчаса переворачивать тушку.

6. За полчаса до готовности гуся смазать мёдом и соевым соусом.