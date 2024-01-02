По традиции, в праздничное меню включают блюдо из птицы. Для этого подойдёт запечённый гусь. Рецептом поделился Дзен-канал "Женский журнал Клео".
Чтобы придать гусю еще более изысканный вкус, рекомендуется предварительно замариновать его на ночь. Перед запеканием его тушку вкладывают сладкими и кислыми яблоками или апельсинами.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Тушку тщательно промыть, удалить лишний жир.
2. Смешать соль, смесь перцев и давленый чеснок в миске. Натереть полученной смесью гуся.
3. Поставить тушку в холодильник на ночь, чтобы она промариновалась.
4. Начинить гуся яблоками, зашить брюшко нитками или закрепить зубочистками.
5. Гуся запекать в течение 2,5 часов при температуре 200°C. Каждые полчаса переворачивать тушку.
6. За полчаса до готовности гуся смазать мёдом и соевым соусом.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.