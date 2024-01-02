Кутья — это блюдо, которое символизирует память о наших предках. Оно отлично подходит для рождественского стола. Рецептом поделился Дзен-канал "Женский журнал Клео".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Промываем пшено в холодной воде, затем кладём его в кастрюлю, добавляем воду и немного соли. Доводим до кипения, затем убавляем огонь и варим пшено примерно 20-30 минут до готовности.
2. Подсушиваем мак на сковороде, чтобы удалить лишнюю влагу.
3. Грецкие орехи подрумяниваем на сухой сковороде без масла и мелко нарезаем.
4. Сухофрукты (изюм, курагу, чернослив) нарезаем на мелкие кусочки.
К готовому пшену добавляем мёд, подсушенный мак, мелко нарезанные орехи, сухофрукты и, при желании, ванильный сахар.
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