Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вернётся ли на 50-летний юбилей на телевидение Иван Ургант
Эти три процедуры — залог богатого урожая свёклы
Доцент Мануков рассказал, как действовать, если питомец съел ёлочные иголки
Эксперты рассказали, нужно ли в автомобиле зимой включать кондиционер
Скоростная уборка: как организовать ее в квартире
Назван сигнал будильника, способный убить человека
Как правильно замачивать семена моркови
Как быстро приготовить капустные листья для голубцов
Как правильно стирать пуховики

Рецепт кутьи на Рождество

1:17
Еда

Кутья — это блюдо, которое символизирует память о наших предках. Оно отлично подходит для рождественского стола. Рецептом поделился Дзен-канал "Женский журнал Клео".

Рецепт кутьи на Рождество
Фото: Own work by Lionel Allorge is licensed under GNU Free Documentation License.

Ингредиенты:

  • Пшено — 1 стакан.
  • Мак — 3 столовые ложки.
  • Мёд — 3 столовые ложки.
  • Сухофрукты — полстакана.
  • Орехи (грецкие или миндаль) — полстакана.
  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка (по желанию).
  • Вода — 2 стакана.
  • Соль — четверть чайной ложки.

Приготовление:

1. Промываем пшено в холодной воде, затем кладём его в кастрюлю, добавляем воду и немного соли. Доводим до кипения, затем убавляем огонь и варим пшено примерно 20-30 минут до готовности.

2. Подсушиваем мак на сковороде, чтобы удалить лишнюю влагу.

3. Грецкие орехи подрумяниваем на сухой сковороде без масла и мелко нарезаем.

4. Сухофрукты (изюм, курагу, чернослив) нарезаем на мелкие кусочки.

К готовому пшену добавляем мёд, подсушенный мак, мелко нарезанные орехи, сухофрукты и, при желании, ванильный сахар.

Кутья рождественская! Рецепт кутьи на Свят Вечер и Рождество! Кутья с узваром. Кутя
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды

Вырастить богатый урожай клубники поможет простой раствор.

Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Урганта попросили вернуться на ТВ
Урганта попросили вернуться на ТВ
Последние материалы
Эти три процедуры — залог богатого урожая свёклы
Доцент Мануков рассказал, как действовать, если питомец съел ёлочные иголки
Эксперты рассказали, нужно ли в автомобиле зимой включать кондиционер
Скоростная уборка: как организовать ее в квартире
Назван сигнал будильника, способный убить человека
Как правильно замачивать семена моркови
Как быстро приготовить капустные листья для голубцов
The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024
Как правильно стирать пуховики
Пожары в Киеве после ракет: в городе проблемы с электричеством, связью и водой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников