Рецепт кутьи на Рождество

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Кутья — это блюдо, которое символизирует память о наших предках. Оно отлично подходит для рождественского стола. Рецептом поделился Дзен-канал "Женский журнал Клео".

Фото: Own work by Lionel Allorge is licensed under GNU Free Documentation License.

Ингредиенты:

Пшено — 1 стакан.

Мак — 3 столовые ложки.

Мёд — 3 столовые ложки.

Сухофрукты — полстакана.

Орехи (грецкие или миндаль) — полстакана.

Ванильный сахар — 1 чайная ложка (по желанию).

Вода — 2 стакана.

Соль — четверть чайной ложки.

Приготовление:

1. Промываем пшено в холодной воде, затем кладём его в кастрюлю, добавляем воду и немного соли. Доводим до кипения, затем убавляем огонь и варим пшено примерно 20-30 минут до готовности.

2. Подсушиваем мак на сковороде, чтобы удалить лишнюю влагу.

3. Грецкие орехи подрумяниваем на сухой сковороде без масла и мелко нарезаем.

4. Сухофрукты (изюм, курагу, чернослив) нарезаем на мелкие кусочки.

К готовому пшену добавляем мёд, подсушенный мак, мелко нарезанные орехи, сухофрукты и, при желании, ванильный сахар.