Мандарины в шоколаде: простое и вкусное сладкое угощение на любое застолье

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Мандарины в шоколаде — это очень простое сладкое и вкусное угощение на любое застолье. Сладкоежки оценят!

Фото: Вкусвилл

Ингредиенты:

мандарин — 3 шткеи,

шоколад — 100 грамм,

масло — 1 столовая ложка.

Приготовление:

Складываем дольки мандарина в чашку. Плитку шоколада разламываем на кусочки и растапливаем в микроволновке импульсами. Добавляем подсолнечное или кокосовое масло.

Заливаем шоколадом мандарины, смешивать между собой и выкладываем на доску, предварительно застеленной пергаментной бумагой.

Ставим в морозилку на час. Пробуйте — мандарин шикарно подчёркивает сладость шоколада!

Автор vkusno. s.oksnoy.