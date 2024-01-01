Мандарины в шоколаде — это очень простое сладкое и вкусное угощение на любое застолье. Сладкоежки оценят!
Ингредиенты:
Приготовление:
Складываем дольки мандарина в чашку. Плитку шоколада разламываем на кусочки и растапливаем в микроволновке импульсами. Добавляем подсолнечное или кокосовое масло.
Заливаем шоколадом мандарины, смешивать между собой и выкладываем на доску, предварительно застеленной пергаментной бумагой.
Ставим в морозилку на час. Пробуйте — мандарин шикарно подчёркивает сладость шоколада!
Автор vkusno. s.oksnoy.
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