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Салат с красной рыбой "Нежность" — невероятно лёгкий салат на праздничный стол

0:56
Еда

Салат "Нежность" — это невероятно лёгкий и вкусный салат на праздничный стол. Ваши гости обязательно его оценят.

Салат с красной рыбой "Нежность" — невероятно лёгкий салат на праздничный стол
Фото: hibiny.ru

А лёгкий он потому, что все наши продуты мы натираем именно на мелкой тёрке.

Ингредиенты:

  • слабосоленая семга — 300 грамм,
  • картофель — 3-4 штуки,
  • морковь — 2 штуки,
  • яйцо — 6-7 штук.

Приготовление:

Нарезаем кубиками нашу рыбку, на мелкой тёрке вторым слоем натираем отварной картофель. Затем смазываем майонезом и выкладываем слой варёной морковки.

Морковь тоже смазываем майонезом и выкладываем на неё натёртые яйца. Это, разумеется, тоже смазываем майонезом.

Надо отметить, что салат слоёный, поэтому должен хорошенько пропитаться, а значит, сготовить его нужно заранее.

С праздниками и приятного аппетита.

Автор yana_vanilla.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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