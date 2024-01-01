Салат с красной рыбой "Нежность" — невероятно лёгкий салат на праздничный стол

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Салат "Нежность" — это невероятно лёгкий и вкусный салат на праздничный стол. Ваши гости обязательно его оценят.

Фото: hibiny.ru

А лёгкий он потому, что все наши продуты мы натираем именно на мелкой тёрке.

Ингредиенты:

слабосоленая семга — 300 грамм,

картофель — 3-4 штуки,

морковь — 2 штуки,

яйцо — 6-7 штук.

Приготовление:

Нарезаем кубиками нашу рыбку, на мелкой тёрке вторым слоем натираем отварной картофель. Затем смазываем майонезом и выкладываем слой варёной морковки.

Морковь тоже смазываем майонезом и выкладываем на неё натёртые яйца. Это, разумеется, тоже смазываем майонезом.

Надо отметить, что салат слоёный, поэтому должен хорошенько пропитаться, а значит, сготовить его нужно заранее.

С праздниками и приятного аппетита.

Автор yana_vanilla.