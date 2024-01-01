Салат "Нежность" — это невероятно лёгкий и вкусный салат на праздничный стол. Ваши гости обязательно его оценят.
А лёгкий он потому, что все наши продуты мы натираем именно на мелкой тёрке.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарезаем кубиками нашу рыбку, на мелкой тёрке вторым слоем натираем отварной картофель. Затем смазываем майонезом и выкладываем слой варёной морковки.
Морковь тоже смазываем майонезом и выкладываем на неё натёртые яйца. Это, разумеется, тоже смазываем майонезом.
Надо отметить, что салат слоёный, поэтому должен хорошенько пропитаться, а значит, сготовить его нужно заранее.
С праздниками и приятного аппетита.
Автор yana_vanilla.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.