Это блюдо станет отличным вариантом завтрака. Вкусное хачапури из простых ингредиентов готовится очень быстро. Рецептом поделился сайт "Едим дома".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Возьмите тёрку и натрите на ней российский сыр.
2. Далее натрите адыгейский.
3. Мелко нарежьте зелень и добавьте её к сыру.
4. Разбейте в массу яйцо и добавьте сливочное масло. Посолите, перемешайте массу.
5. На лаваш выложите смесь и сложите его.
6. Жарьте с двух сторон на сковороде.
Нарежьте хачапури на порционные куски.
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