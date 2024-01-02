Эти хачапури готовятся в два счёта и моментально съедаются

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо станет отличным вариантом завтрака. Вкусное хачапури из простых ингредиентов готовится очень быстро. Рецептом поделился сайт "Едим дома".

Фото: "*" by eka shoniya is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 50 г.

Лаваш — 2 листа.

Сыр российский — 150 г.

Сыр адыгейский — 100 г.

Яйца куриные — 1 шт.

Зелень, соль — по вкусу.

Приготовление

1. Возьмите тёрку и натрите на ней российский сыр.

2. Далее натрите адыгейский.

3. Мелко нарежьте зелень и добавьте её к сыру.

4. Разбейте в массу яйцо и добавьте сливочное масло. Посолите, перемешайте массу.

5. На лаваш выложите смесь и сложите его.

6. Жарьте с двух сторон на сковороде.

Нарежьте хачапури на порционные куски.