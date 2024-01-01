Рецепт канапе с креветками

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивить гостей можно не только изысканными сложными салатами, но и простыми канапе. Эта незамысловатая закуска понравится многим, а приготовление ее не требует от хозяек много времени у плиты.

Фото: flickr. com by Geoff Peters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Блюдо готовится за 5-10 минут, и его вкус трудно переоценить. Сочетание масла с морепродуктами, а также хрустящих крекеров придает закуске утонченный вкус.

Пошаговое приготовление:

Креветки (0,4 кг) варят или обжаривают на сливочном масле. По желанию, морепродукты можно приправить сушеным имбирем. Крекеры (70 г) намазывают слоем сливочного сыра (100 г). Затем выкладывают сваренные креветки, а свежий укроп (4 веточки) измельчают и посыпают канапе.

Закуску необязательно охлаждать, ее можно подавать сразу после приготовления. У канапе нежная текстура, которая может пострадать из-за конденсата.

Такое блюдо моментально исчезнет в постновогодний период, когда интерес к салатам уже угас. И не обязательно готовить его только в праздничные дни.