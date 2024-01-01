Удивить гостей можно не только изысканными сложными салатами, но и простыми канапе. Эта незамысловатая закуска понравится многим, а приготовление ее не требует от хозяек много времени у плиты.
Блюдо готовится за 5-10 минут, и его вкус трудно переоценить. Сочетание масла с морепродуктами, а также хрустящих крекеров придает закуске утонченный вкус.
Пошаговое приготовление:
Закуску необязательно охлаждать, ее можно подавать сразу после приготовления. У канапе нежная текстура, которая может пострадать из-за конденсата.
Такое блюдо моментально исчезнет в постновогодний период, когда интерес к салатам уже угас. И не обязательно готовить его только в праздничные дни.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.