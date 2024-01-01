При приготовлении тушеной капусты нельзя не использовать эти ингредиенты

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Умело собранный набор ингредиентов является ключом к приготовлению идеальной тушеной капусты.

Фото: flickr. com by Ville Oksanen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Опытные кулинары предлагают использовать куриный фарш вместо традиционного мяса и сосисок, что придает блюду в мультиварке изысканный аромат и невероятную нежность.

Процесс приготовления тушеной капусты следующий:

В чаше мультиварки разогревают растительное масло (3 ст. л.). Внесение тщательно нарезанной моркови (1/2 плода), капусты (0,4 кг), куриного фарша (0,2 кг) и томатной пасты (1,5 ст. л.) в мультиварку. Приправление ингредиентов солью и перцем, тщательное перемешивание и добавление воды (150 мл). Приготовление блюда в мультиварке в режиме «тушение» в течение часа с периодическим перемешиванием капусты. За 3-5 минут до завершения готовки посыпка блюда рубленым укропом.

Перед подачей капусту следует выдержать под крышкой в течение 10-15 минут.

Также возможно экспериментирование со специями, добавляя, например, тимьян, кедровые орешки или изюм, помимо обычного перца.

Это блюдо можно подавать как самостоятельное, так и в качестве гарнира к мясным или птичьим блюдам.