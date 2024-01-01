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При приготовлении тушеной капусты нельзя не использовать эти ингредиенты

1:26
Еда

Умело собранный набор ингредиентов является ключом к приготовлению идеальной тушеной капусты.

При приготовлении тушеной капусты нельзя не использовать эти ингредиенты
Фото: flickr. com by Ville Oksanen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Опытные кулинары предлагают использовать куриный фарш вместо традиционного мяса и сосисок, что придает блюду в мультиварке изысканный аромат и невероятную нежность.

Процесс приготовления тушеной капусты следующий:

  1. В чаше мультиварки разогревают растительное масло (3 ст. л.).
  2. Внесение тщательно нарезанной моркови (1/2 плода), капусты (0,4 кг), куриного фарша (0,2 кг) и томатной пасты (1,5 ст. л.) в мультиварку.
  3. Приправление ингредиентов солью и перцем, тщательное перемешивание и добавление воды (150 мл).
  4. Приготовление блюда в мультиварке в режиме «тушение» в течение часа с периодическим перемешиванием капусты.
  5. За 3-5 минут до завершения готовки посыпка блюда рубленым укропом.

Перед подачей капусту следует выдержать под крышкой в течение 10-15 минут.

Также возможно экспериментирование со специями, добавляя, например, тимьян, кедровые орешки или изюм, помимо обычного перца.

Это блюдо можно подавать как самостоятельное, так и в качестве гарнира к мясным или птичьим блюдам.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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