Опытные кулинары поделились секретами замены чеснока в рецептах, чтобы сохранить необходимый пряный аромат. Многие шеф-повара сталкиваются с необходимостью внесения некоторых корректив в традиционные способы приготовления блюд.
Например, иногда запас чеснока иссякает, либо его цена увеличивается из-за повышенного спроса. Также, часто причиной может быть классическая ситуация — чеснок теряется из-за неблагоприятных условий хранения.
Далеко не все люди разделяют любовь к вкусу чеснока, однако, пряный аромат в блюдах при этом остается востребованным. Для таких случаев существует эффективная альтернатива.
Опытные кулинары рекомендуют заменять чеснок имбирем. Этот корень добавляет блюду остроту, прекрасно пробуждает аппетит и придает замечательный пряный аромат.
Неоспоримо, что чеснок является ценным и полезным овощем, но стоит отметить, что имбирь также обладает не только великолепным вкусом, но и высоким содержанием питательных веществ, таких как витамины C1, B1, B2, A, а также минералы — фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Имбирь способен сохранить пряность и характерный вкус блюда, предоставляя отличную альтернативу чесноку.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.