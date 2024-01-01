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Чем заменить чеснок в качестве приправы?

1:26
Еда

Опытные кулинары поделились секретами замены чеснока в рецептах, чтобы сохранить необходимый пряный аромат. Многие шеф-повара сталкиваются с необходимостью внесения некоторых корректив в традиционные способы приготовления блюд.

Чем заменить чеснок в качестве приправы?
Фото: pixabay. com by Adriano Gadini is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Например, иногда запас чеснока иссякает, либо его цена увеличивается из-за повышенного спроса. Также, часто причиной может быть классическая ситуация — чеснок теряется из-за неблагоприятных условий хранения.

Далеко не все люди разделяют любовь к вкусу чеснока, однако, пряный аромат в блюдах при этом остается востребованным. Для таких случаев существует эффективная альтернатива.

Опытные кулинары рекомендуют заменять чеснок имбирем. Этот корень добавляет блюду остроту, прекрасно пробуждает аппетит и придает замечательный пряный аромат.

Неоспоримо, что чеснок является ценным и полезным овощем, но стоит отметить, что имбирь также обладает не только великолепным вкусом, но и высоким содержанием питательных веществ, таких как витамины C1, B1, B2, A, а также минералы — фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Имбирь способен сохранить пряность и характерный вкус блюда, предоставляя отличную альтернативу чесноку.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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