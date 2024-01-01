По быстрому приготовить свекольную икру

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекольная икра — прекрасное и бюджетное угощение для праздничного стола, которое легко приготовить из простых ингредиентов.

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Если вы ищете дополнительное блюдо для вашего праздничного застолья, а вариантов мало, рецепт свекольной икры может стать идеальным решением.

Пошаговый процесс приготовления икры из свеклы: