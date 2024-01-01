Свекольная икра — прекрасное и бюджетное угощение для праздничного стола, которое легко приготовить из простых ингредиентов.
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Если вы ищете дополнительное блюдо для вашего праздничного застолья, а вариантов мало, рецепт свекольной икры может стать идеальным решением.
Пошаговый процесс приготовления икры из свеклы:
Натереть морковь (0,5 кг) и свеклу (2 кг) на мелкой терке.
Пропустить помидоры (1 кг), лук (0,3 кг) и острый перец (1 шт.) через мясорубку.
В большой посуде объединить все ингредиенты. Добавить соль (1 столовая ложка), сахар (3 столовые ложки), молотый черный перец (½ чайной ложки) и растительное масло (0,2 литра).
Перемешать содержимое кастрюли и поставить на плиту. После закипания уменьшить огонь до среднего и варить икру под крышкой в течение 90 минут, время от времени помешивая.
За 10 минут до завершения варки добавить яблочный уксус (2 столовые ложки) и тщательно перемешать. Готовую икру переложить в банки. Из указанных ингредиентов можно приготовить достаточно икры для четырех литровых банок.
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