Овсяные оладушки: лёгкий завтрак хорош после новогодних возлияний

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяные оладушки будут хорошим завтраком после нескольких новогодних дней. Когда печень перегружена не очень полезной пищей, эти оладушки помогут ей восстановиться.

Фото: Own work by しんぎんぐきゃっと is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

Яйца — 2 штуки,

Кефир, ряженка, снежок — 150 мл,

Овсяные хлопья (можно быстрого приготовления) — 100 грамм,

Кукурузная мука — 50 грамм,

Сода — 0,5 ч. л.

Соль, сахар — по вкусу.

Приготовление:

Сначала смешиваем все ингредиенты (лучше для однородности блендером). Ждём четверть часа, чтобы овсянка чуть размягчилась.

Жарим с двух сторон на маленьком огне до готовности. Приятного аппетита.