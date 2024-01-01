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Овсяные оладушки: лёгкий завтрак хорош после новогодних возлияний

0:44
Еда

Овсяные оладушки будут хорошим завтраком после нескольких новогодних дней. Когда печень перегружена не очень полезной пищей, эти оладушки помогут ей восстановиться.

Овсяные оладушки: лёгкий завтрак хорош после новогодних возлияний
Фото: Own work by しんぎんぐきゃっと is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 штуки,
  • Кефир, ряженка, снежок — 150 мл,
  • Овсяные хлопья (можно быстрого приготовления) — 100 грамм,
  • Кукурузная мука — 50 грамм,
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль, сахар — по вкусу.

Приготовление:

Сначала смешиваем все ингредиенты (лучше для однородности блендером). Ждём четверть часа, чтобы овсянка чуть размягчилась.

Жарим с двух сторон на маленьком огне до готовности. Приятного аппетита.

Супер вкусные оладьи на овсянке и кефире
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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