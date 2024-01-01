Как правильно хранить подсолнечное масло?

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Закрытую бутылку подсолнечного масла можно удобно хранить в различных условиях.

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В оригинальной упаковке продукт сохранится в шкафу, на полке или на столе, обеспечивая его долгий срок годности. Однако, когда крышка открыта, и масло используется периодически, изменяются условия и сроки его хранения. Это может привести к ускоренному процессу порчи продукта, особенно если бутылка остается открытой в течение нескольких дней.

Освещение оказывает значительное воздействие на сохранность масла, и поэтому не рекомендуется держать продукт на прямых солнечных лучах. Желательно выбирать темные уголки для хранения, например, в кухонном шкафу, где масло может сохранять свои качества в течение 3-4 недель. В холодильнике продукт дольше сохраняет свежесть. Так, рафинированное масло сохраняет свои свойства до 4 месяцев, в то время как нерафинированное — до двух месяцев.

Идеальная температура для хранения масла находится в пределах +8 … +17 °C. В холодильнике рекомендуется размещать масло на дверце или на верхней полке для достижения наилучших результатов в сохранении его качеств.