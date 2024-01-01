Что предусмотреть, чтобы сало не было "резиновым"

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Засолка сала, несмотря на свою видимую простоту, может стать сложным мероприятием, особенно для тех, кто только начинает этот процесс. На практике, многие новички допускают ошибки, начиная с выбора ингредиентов.

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Первый шаг — это правильный выбор сала. Только свежее сало подходит для засолки, так как старый продукт из морозилки может сохранить свою "резиновость".

Ошибочное представление о том, что тонкая нарезка сала способствует качественной засолке, является распространенным мнением среди неопытных кулинаров. На самом деле, опытные хозяйки рекомендуют нарезать куски размером 15 см в длину и 10 см в ширину и толщину. Такие куски обычно засаливаются в течение 7-10 дней.

Еще одним важным моментом является соотношение мяса и сала. Опытные кулинары настоятельно советуют избегать продуктов, где больше мяса, чем сала, чтобы обеспечить равномерную засолку.

Хранение сала в полиэтилене может негативно сказаться на его вкусе, поэтому опытные хозяйки рекомендуют заворачивать сало в бумагу, чтобы сохранить его качество.