Засолка сала, несмотря на свою видимую простоту, может стать сложным мероприятием, особенно для тех, кто только начинает этот процесс. На практике, многие новички допускают ошибки, начиная с выбора ингредиентов.
Первый шаг — это правильный выбор сала. Только свежее сало подходит для засолки, так как старый продукт из морозилки может сохранить свою "резиновость".
Ошибочное представление о том, что тонкая нарезка сала способствует качественной засолке, является распространенным мнением среди неопытных кулинаров. На самом деле, опытные хозяйки рекомендуют нарезать куски размером 15 см в длину и 10 см в ширину и толщину. Такие куски обычно засаливаются в течение 7-10 дней.
Еще одним важным моментом является соотношение мяса и сала. Опытные кулинары настоятельно советуют избегать продуктов, где больше мяса, чем сала, чтобы обеспечить равномерную засолку.
Хранение сала в полиэтилене может негативно сказаться на его вкусе, поэтому опытные хозяйки рекомендуют заворачивать сало в бумагу, чтобы сохранить его качество.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.