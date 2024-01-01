Завораживающий вкус рагу по-шведски

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество блюд, для приготовления которых требуется значительное время, но вкус получается настолько потрясающим, что стоит каждого затраченного момента.

Фото: flickr. com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

К одному из таких блюд относится рагу по-шведски, чей вкус настолько завораживающий, что сложно оторваться.

Это блюдо готовится легко и не требует экзотических ингредиентов, все необходимые продукты можно легко найти.

Приготовление рагу по-шведски:

На дно кастрюли укладывают лавровый лист (2-3 шт.). Говядину или телятину (1 кг) нарезают на средние куски, чеснок (2 головки) очищают и вместе с мясом выкладывают в кастрюлю. Затем ингредиенты солят и перчат. Мясо заливают водой и варят на слабом огне в течение 1,5 часа. Тонко нарезанную копченую грудинку (0,2 кг) обжаривают на сковороде вместе с мелко нарезанным репчатым луком (20 луковичек). Затем в сковороду добавляют смородиновое варенье (2 столовые ложки). Готовую грудинку с луком и вареньем перекладывают в кастрюлю с мясом. Все ингредиенты тушат вместе в течение 15-20 минут.

В финале остается лишь украсить готовое блюдо нарезанной петрушкой или укропом.