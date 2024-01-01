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Завораживающий вкус рагу по-шведски

1:23
Еда

Существует множество блюд, для приготовления которых требуется значительное время, но вкус получается настолько потрясающим, что стоит каждого затраченного момента.

Завораживающий вкус рагу по-шведски
Фото: flickr. com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

К одному из таких блюд относится рагу по-шведски, чей вкус настолько завораживающий, что сложно оторваться.

Это блюдо готовится легко и не требует экзотических ингредиентов, все необходимые продукты можно легко найти.

Приготовление рагу по-шведски:

  1. На дно кастрюли укладывают лавровый лист (2-3 шт.).
  2. Говядину или телятину (1 кг) нарезают на средние куски, чеснок (2 головки) очищают и вместе с мясом выкладывают в кастрюлю. Затем ингредиенты солят и перчат.
  3. Мясо заливают водой и варят на слабом огне в течение 1,5 часа.
  4. Тонко нарезанную копченую грудинку (0,2 кг) обжаривают на сковороде вместе с мелко нарезанным репчатым луком (20 луковичек).
  5. Затем в сковороду добавляют смородиновое варенье (2 столовые ложки).
  6. Готовую грудинку с луком и вареньем перекладывают в кастрюлю с мясом. Все ингредиенты тушат вместе в течение 15-20 минут.

В финале остается лишь украсить готовое блюдо нарезанной петрушкой или укропом.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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