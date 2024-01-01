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Вареники в качестве десерта или даже обеда

1:33
Еда

Любимым десертом Леонида Брежнева были вареники с начинкой, в которой гармонично сочетались кислинка и сладость.

Вареники в качестве десерта или даже обеда
Фото: flickr. com by Pavlo Boyko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Многие опытные кулинары рекомендуют использовать именно эту начинку, поскольку она обладает уникальным свойством не вытекать во время варки, в отличие от других вариантов.

Основой для этого вкусного блюда служит сушеный абрикос — курага, который делает вареники более сытными. Такие вареники можно подавать в качестве десерта или даже заменить ими полноценный обед.

Шаги приготовления:

В миске смешивают сливочное масло (1 ст. л.) с одним стаканом муки, добавляют соль (&frac12 ч. л.) и заливают кипятком (&frac12 стакана).

После этого замешивают однородное тесто и добавляют второй стакан муки, предварительно просеянный.

Тесто перемешивают сначала лопаткой, а затем руками, после чего накрывают его полотенцем.

Курагу (100 г) заливают кипятком и настаивают 5-10 минут. Грецкие орехи (100 г) очищают и, вместе с сухофруктами, пропускают через мясорубку или измельчают блендером.

Тесто раскатывают, формируют вареники, варят 5-10 минут, а затем подают, например, со сметаной. Таким образом, этот рецепт позволяет создать восхитительное блюдо, которое не только удовлетворит ваш аппетит, но и подарит удовольствие от его приготовления.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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