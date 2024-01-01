Вчера или позавчера вы сварили картофель, а сегодня он выглядит уже не так аппетитно, можно приготовить тортильи. Именно с отварным картофелем, нарезанным тонкими ломтиками, этот толстый омлет становится особенно вкусным.
Итак, вам понадобятся:
Для приготовления следуйте инструкции:
1. Лук нарежьте в форме колец и слегка обжарьте на масле.
2. Нарежьте картошку тонкими ломтиками и поджарьте их до золотистого цвета.
3. Взбейте яйца с приправами и аккуратно залейте их на картофель в сковороде.
4. Поставьте крышку на сковороду и готовьте на среднем огне до тех пор, пока нижняя часть тортильи почти не готова, а верх остаётся полу-сырым.
5. Переверните тортилью и продолжайте жарить до готовности.
Рецептом поделился портал "Лайфхакер".
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