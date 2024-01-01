Аппетитная тортилья из остатков картошки придётся по вкусу

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Вчера или позавчера вы сварили картофель, а сегодня он выглядит уже не так аппетитно, можно приготовить тортильи. Именно с отварным картофелем, нарезанным тонкими ломтиками, этот толстый омлет становится особенно вкусным.

Фото: "Картофель" by Stasterekhin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Итак, вам понадобятся:

4-5 клубней картофеля.

1 луковица.

5 яиц.

30 г оливкового масла.

Соль и молотый черный перец по вкусу.

Для приготовления следуйте инструкции:

1. Лук нарежьте в форме колец и слегка обжарьте на масле.

2. Нарежьте картошку тонкими ломтиками и поджарьте их до золотистого цвета.

3. Взбейте яйца с приправами и аккуратно залейте их на картофель в сковороде.

4. Поставьте крышку на сковороду и готовьте на среднем огне до тех пор, пока нижняя часть тортильи почти не готова, а верх остаётся полу-сырым.

5. Переверните тортилью и продолжайте жарить до готовности.

Рецептом поделился портал "Лайфхакер".