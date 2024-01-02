После новогоднего стола остаются остатки салата "Оливье". Из них легко приготовить вкуснейшую пиццу. Можно воспользоваться уже готовыми магазинными лепёшками для пиццы, приобрести дрожжевое тесто или самостоятельно приготовить тесто на кефире. В последнем случае вам понадобятся ингредиенты:
Также потребуются дополнительные ингредиенты в виде 2 столовых ложек кетчупа и 50 г твёрдого сыра, помимо салата "Оливье".
Ход приготовления:
1. В глубокой посуде смешать соль, соду и кефир, добавить растительное масло, всыпать муку и замесить крутое тесто. Оставить на 15 минут для отдыха.
2. По истечении времени раскатать тесто.
3. Смазать корж кетчупом, равномерно разместить на нём салат и посыпать сыром.
4. Советуется добавить немного майонеза (приблизительно 1 столовая ложка).
5. Пиццу выпекать в разогретой до 200 градусов духовке.
Источник: heaclub. ru
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