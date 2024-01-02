Пицца из остатков "Оливье" не позволит пропасть салату

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

После новогоднего стола остаются остатки салата "Оливье". Из них легко приготовить вкуснейшую пиццу. Можно воспользоваться уже готовыми магазинными лепёшками для пиццы, приобрести дрожжевое тесто или самостоятельно приготовить тесто на кефире. В последнем случае вам понадобятся ингредиенты:

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

350 г пшеничной муки.

150 г кефира.

0,5 чайной ложки соды.

20 мл растительного масла.

2 щепотки соли.

Также потребуются дополнительные ингредиенты в виде 2 столовых ложек кетчупа и 50 г твёрдого сыра, помимо салата "Оливье".

Ход приготовления:

1. В глубокой посуде смешать соль, соду и кефир, добавить растительное масло, всыпать муку и замесить крутое тесто. Оставить на 15 минут для отдыха.

2. По истечении времени раскатать тесто.

3. Смазать корж кетчупом, равномерно разместить на нём салат и посыпать сыром.

4. Советуется добавить немного майонеза (приблизительно 1 столовая ложка).

5. Пиццу выпекать в разогретой до 200 градусов духовке.

Источник: heaclub. ru