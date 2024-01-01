Эта вкуснейшая курица на Рождество будет "королевой" вашего стола

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если готовить курицу на Рождество, то только такую! Поскольку она будет "королевой" вашего стола.

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Ингредиенты:

Курица,

Сметана,

Томат паста,

Специи для курицы,

Соль, Перец,

Овощи.

Приготовление. Берём целую курицу, разрезаем по грудке, переворачиваем и слегка отбиваем.

Для маринада нам нужна сметана, в неё добавляем томат, специи для курицы, чёрный перец и соль. Затем хорошо промазываем курицу и оставляем на 3 часа промариноваться.

Пока пропитывается курица, берём любые овощи, нарезаем произвольно и собираем в один противень. Добавляем немного соли, прованских трав, паприку и ароматное масло. Всё хорошо перемешиваем, сверху выкладываем решётку, на неё выкладываем курицу, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 180° на 40 минут. Затем снимаем фольгу, промазываем и в духовку ещё на 30 минут.

Курочка получается очень нежной, сочной и нереально вкусной.