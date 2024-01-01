Если готовить курицу на Рождество, то только такую! Поскольку она будет "королевой" вашего стола.
Ингредиенты:
Приготовление. Берём целую курицу, разрезаем по грудке, переворачиваем и слегка отбиваем.
Для маринада нам нужна сметана, в неё добавляем томат, специи для курицы, чёрный перец и соль. Затем хорошо промазываем курицу и оставляем на 3 часа промариноваться.
Пока пропитывается курица, берём любые овощи, нарезаем произвольно и собираем в один противень. Добавляем немного соли, прованских трав, паприку и ароматное масло. Всё хорошо перемешиваем, сверху выкладываем решётку, на неё выкладываем курицу, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 180° на 40 минут. Затем снимаем фольгу, промазываем и в духовку ещё на 30 минут.
Курочка получается очень нежной, сочной и нереально вкусной.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.