Вкуснейшая утка в медово-цитрусовой карамели стала неизменной спутницей Рождества

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейшая утка в медово-цитрусовой карамели сегодня неизменная спутница Рождества. Этим блюдом вы обязательно удивите всех гостей.

Фото: Telegram-канал "Рецепты каждый день"

Ингредиенты:

утка — 2,5 кило,

соль,

отварная гречка.

Карамель:

сок апельсина — 310 мл,

сок мандарина — 220 мл,

вино полусухое — 80 мл,

горчица зернистая — 30 грамм,

имбирный чили соус — 2 ст. л.

аджика — 1 ч. л.

мёд — 2 ст. л.

чёрный перец, соль — по вкусу.

Приготовление. Нашу уточку со всех сторон натираем солью и оставляем так на два часа. Затем фаршируем нашу утку гречкой и зашиваем.

Оборачиваем ножки и крылья фольгой. После этого отправляем её в разогретую духовку на 50 минут. Потом достаём нашу утку, смазываем её растопившимся жиром и отправляем в духовку на 70–80 минут.

В это время начинаем готовить глазурь. Соединяем сок апельсина, мандарина, вино. Варим, чтобы эта масса уменьшилась в три раза. Затем туда добавляем остальные ингредиенты. Кипятим на медленном огне до загустения.

Далее достаём нашу утку, смазываем карамелью и отправляем её в духовку на 15 минут. Достаём, ещё раз смазываем карамелью и в последний раз отправляем в духовку ещё на 15 минут.

Готовые утку, режем порционно и подаем с гречкой. Счастливого Рождества!

Автор recept_elena.