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Вкуснейшая утка в медово-цитрусовой карамели стала неизменной спутницей Рождества

1:44
Еда

Вкуснейшая утка в медово-цитрусовой карамели сегодня неизменная спутница Рождества. Этим блюдом вы обязательно удивите всех гостей.

Вкуснейшая утка в медово-цитрусовой карамели стала неизменной спутницей Рождества
Фото: Telegram-канал "Рецепты каждый день"

Ингредиенты:

  • утка — 2,5 кило,
  • соль,
  • отварная гречка.

Карамель:

  • сок апельсина — 310 мл,
  • сок мандарина — 220 мл,
  • вино полусухое — 80 мл,
  • горчица зернистая — 30 грамм,
  • имбирный чили соус — 2 ст. л.
  • аджика — 1 ч. л.
  • мёд — 2 ст. л.
  • чёрный перец, соль — по вкусу.

Приготовление. Нашу уточку со всех сторон натираем солью и оставляем так на два часа. Затем фаршируем нашу утку гречкой и зашиваем.

Оборачиваем ножки и крылья фольгой. После этого отправляем её в разогретую духовку на 50 минут. Потом достаём нашу утку, смазываем её растопившимся жиром и отправляем в духовку на 70–80 минут.

В это время начинаем готовить глазурь. Соединяем сок апельсина, мандарина, вино. Варим, чтобы эта масса уменьшилась в три раза. Затем туда добавляем остальные ингредиенты. Кипятим на медленном огне до загустения.

Далее достаём нашу утку, смазываем карамелью и отправляем её в духовку на 15 минут. Достаём, ещё раз смазываем карамелью и в последний раз отправляем в духовку ещё на 15 минут.

Готовые утку, режем порционно и подаем с гречкой. Счастливого Рождества!

Автор recept_elena.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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