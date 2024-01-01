Вкуснейшая утка в медово-цитрусовой карамели сегодня неизменная спутница Рождества. Этим блюдом вы обязательно удивите всех гостей.
Ингредиенты:
Карамель:
Приготовление. Нашу уточку со всех сторон натираем солью и оставляем так на два часа. Затем фаршируем нашу утку гречкой и зашиваем.
Оборачиваем ножки и крылья фольгой. После этого отправляем её в разогретую духовку на 50 минут. Потом достаём нашу утку, смазываем её растопившимся жиром и отправляем в духовку на 70–80 минут.
В это время начинаем готовить глазурь. Соединяем сок апельсина, мандарина, вино. Варим, чтобы эта масса уменьшилась в три раза. Затем туда добавляем остальные ингредиенты. Кипятим на медленном огне до загустения.
Далее достаём нашу утку, смазываем карамелью и отправляем её в духовку на 15 минут. Достаём, ещё раз смазываем карамелью и в последний раз отправляем в духовку ещё на 15 минут.
Готовые утку, режем порционно и подаем с гречкой. Счастливого Рождества!
Автор recept_elena.
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