Салат с курицей и ананасами — это вкусно и полезно! А как это красиво!
Курица и ананас — это одно из лучших сочетаний в кулинарии. Готовится очень быстро и просто, а вкус удивит всех гостей.
Ингредиенты:
Приготовление: первым слоем укладываем отварную куриную грудку, смазываем майонезом. Посыпаем нарезкой ананаса и грецкого ореха.
Затем укладываем натёртые на крупной тёрке яйца, опять смазываем майонезом и сверху украшаем мелко намолотыми грецкими орехами.
Приятного аппетита!
Автор nastysa_food.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!