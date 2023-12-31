Салат с курицей и ананасами: быстро и просто, а вкус удивит ваших гостей

Салат с курицей и ананасами — это вкусно и полезно! А как это красиво!

Фото: Pravda.Ru by Кулинарный блогер Тома Готовитдома

Курица и ананас — это одно из лучших сочетаний в кулинарии. Готовится очень быстро и просто, а вкус удивит всех гостей.

Ингредиенты:

куриная грудка — 300 грамм,

ананас — 1 банка,

грецкий орех 200 грамм,

яйцо — 2 штуки,

майонез.

Приготовление: первым слоем укладываем отварную куриную грудку, смазываем майонезом. Посыпаем нарезкой ананаса и грецкого ореха.

Затем укладываем натёртые на крупной тёрке яйца, опять смазываем майонезом и сверху украшаем мелко намолотыми грецкими орехами.

Приятного аппетита!

Автор nastysa_food.