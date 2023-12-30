Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех гостей вкусом и необычным видом

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Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех ваших гостей уникальным вкусом и необычным видом.

Фото: wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

Бисквит:

— яйцо — 3 штуки

— сахар — 150 грамм

— ваниль — 1 пакетик

— молоко — 5 ст. л.

— мука — 180 грамм

— разрыхлитель — 1 ч. л.

Помадка:

— сахар — 1,5 ст. л.

— какао — 2 ст. л.

— сливки 20% — 100 мл

— сливочное масло — 20 грамм

Крем:

— сливочное масло — 180 грамм

— вареная сгущенка — 1 банка

— творожный сыр — 140 грамм

— ваниль — 1 пакетик

Взбиваем яйца с ванилью и сахаром около 10 минут до пышной массы. Затем добавляем молоко, муку и разрыхлитель. Перемешиваем миксером на низких оборотах и выливаем тесто на подготовленный противень, разравниваем и убираем в разогретую духовку при температуре 180° на 10-15 минут.

Готовим шоколадную помадку: в кастрюлю с толстым дном отправляем сахар, какао, ваниль, сливки и сливочное масло нагреваем до полного растворения всех ингредиентов, кипятить не нужно.

Бисквит готовит, снимаем пергаментную бумагу, края бисквита выравниваем и отмеряем три полоски по 8 см. Смазываем обильно шоколадной помадкой.

Для крема смешиваем размягченное сливочное масло, вареную сгущёнку, ваниль и творожный сыр. Сбиваем все около трёх минут.

Скручиваем все в большой рулет, смазываем кремом, а бока помадкой. Вилкой имитируем кору дерева и наш чудесный "пенёк" готов.

Автор terechenko_alla86.