Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех ваших гостей уникальным вкусом и необычным видом.
Ингредиенты:
Бисквит:
Помадка:
Крем:
Взбиваем яйца с ванилью и сахаром около 10 минут до пышной массы. Затем добавляем молоко, муку и разрыхлитель. Перемешиваем миксером на низких оборотах и выливаем тесто на подготовленный противень, разравниваем и убираем в разогретую духовку при температуре 180° на 10-15 минут.
Готовим шоколадную помадку: в кастрюлю с толстым дном отправляем сахар, какао, ваниль, сливки и сливочное масло нагреваем до полного растворения всех ингредиентов, кипятить не нужно.
Бисквит готовит, снимаем пергаментную бумагу, края бисквита выравниваем и отмеряем три полоски по 8 см. Смазываем обильно шоколадной помадкой.
Для крема смешиваем размягченное сливочное масло, вареную сгущёнку, ваниль и творожный сыр. Сбиваем все около трёх минут.
Скручиваем все в большой рулет, смазываем кремом, а бока помадкой. Вилкой имитируем кору дерева и наш чудесный "пенёк" готов.
Автор terechenko_alla86.
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