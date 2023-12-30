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Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех гостей вкусом и необычным видом

1:53
Еда

Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех ваших гостей уникальным вкусом и необычным видом.

Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех гостей вкусом и необычным видом
Фото: wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

Бисквит:

  • — яйцо — 3 штуки
  • — сахар — 150 грамм
  • — ваниль — 1 пакетик
  • — молоко — 5 ст. л.
  • — мука — 180 грамм
  • — разрыхлитель — 1 ч. л.

Помадка:

  • — сахар — 1,5 ст. л.
  • — какао — 2 ст. л.
  • — сливки 20% — 100 мл
  • — сливочное масло — 20 грамм

Крем:

  • — сливочное масло — 180 грамм
  • — вареная сгущенка — 1 банка
  • — творожный сыр — 140 грамм
  • — ваниль — 1 пакетик

Взбиваем яйца с ванилью и сахаром около 10 минут до пышной массы. Затем добавляем молоко, муку и разрыхлитель. Перемешиваем миксером на низких оборотах и выливаем тесто на подготовленный противень, разравниваем и убираем в разогретую духовку при температуре 180° на 10-15 минут.

Готовим шоколадную помадку: в кастрюлю с толстым дном отправляем сахар, какао, ваниль, сливки и сливочное масло нагреваем до полного растворения всех ингредиентов, кипятить не нужно.

Бисквит готовит, снимаем пергаментную бумагу, края бисквита выравниваем и отмеряем три полоски по 8 см. Смазываем обильно шоколадной помадкой.

Для крема смешиваем размягченное сливочное масло, вареную сгущёнку, ваниль и творожный сыр. Сбиваем все около трёх минут.

Скручиваем все в большой рулет, смазываем кремом, а бока помадкой. Вилкой имитируем кору дерева и наш чудесный "пенёк" готов.

Автор terechenko_alla86.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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