Чтобы насладиться чизкейком, не обязательно покупать дорогой сливочный сыр и разбираться в сложном процессе приготовления с соблюдением температурных режимов. В этом рецепте блюдо готовится без выпечки и с использованием желатина, а вместо крем-сыра используются творог и сметана. Этот праздничный десерт украшается желе из свежих апельсинов, которое придаёт ему особый вкус. Рецептом поделился сайт ussianfood.com.
Необходимые ингредиенты (на 8 порций):
Приготовление
1. Желатин разделите на 2 части по 15 и 5 грамм. Первую часть залейте 30 миллилитрами воды, вторую - 20 мл. В течение 15 минут вещество набухнет.
2. Печенье разломайте и измельчите блендером в крошку.
3. Залейте печенье растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте.
4. В разъёмной форме диаметром 17-18 см выложите песочную основу. Разровняйте её по дну. Убери в холодильник на полчаса.
5. Большую часть желатина нагрейте в микроволновке 10-12 секунд до растворения. Дайте растопленному продукту остыть.
6. Смешайте сахар с творогом и сметаной. Влейте эту смесь остывший желатин. Взбейте всё блендером.
7. Молочную смесь перелейте на песочную основу. Уберите форму в холодильник на 1-2 часа, чтобы желе застыло.
8. Возьмите несколько апельсиновых кусочков и оставьте их для украшения блюда. Из остального апельсины выжмите сок (около 200 мл).
9. Оставшийся желатин разогрейте и влейте к соку. Всё смешайте и дайте остыть жидкости.
10. На творожный слой положите апельсиновые кусочки. Сверху вылейте желатин с с соком.
11. Отправьте блюдо в холодильник на 60 минут.
12. Вытащите форму и выньте из неё блюдо.
Полезный чизкейк готов.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.