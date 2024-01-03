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Творожный чизкейк с апельсиновым желе (без выпечки) — десерт без хлопот

2:43
Еда

Чтобы насладиться чизкейком, не обязательно покупать дорогой сливочный сыр и разбираться в сложном процессе приготовления с соблюдением температурных режимов. В этом рецепте блюдо готовится без выпечки и с использованием желатина, а вместо крем-сыра используются творог и сметана. Этот праздничный десерт украшается желе из свежих апельсинов, которое придаёт ему особый вкус. Рецептом поделился сайт ussianfood.com.

Творожный чизкейк с апельсиновым желе (без выпечки) — десерт без хлопот
Фото: Mango Cheescake Uploaded by Ekabhishek by Kirti Poddar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Необходимые ингредиенты (на 8 порций):

  • Апельсины — 500 г (2 шт.).
  • Творог 5-9% — 400 г.
  • Сметана 20% — 200 г.
  • Песочное печенье — 150 г.
  • Сливочное масло — 80 г.
  • Сахар — 50 г.
  • Желатин — 20 г.
  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка.

Приготовление

1. Желатин разделите на 2 части по 15 и 5 грамм. Первую часть залейте 30 миллилитрами воды, вторую - 20 мл. В течение 15 минут вещество набухнет. 

2. Печенье разломайте и измельчите блендером в крошку. 

3. Залейте печенье растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте.

4. В разъёмной форме диаметром 17-18 см выложите песочную основу. Разровняйте её по дну. Убери в холодильник на полчаса.

5. Большую часть  желатина нагрейте  в микроволновке 10-12 секунд до растворения. Дайте растопленному продукту остыть.

6. Смешайте сахар с творогом и сметаной. Влейте эту смесь остывший желатин. Взбейте всё блендером. 

7. Молочную смесь перелейте на песочную основу. Уберите форму  в холодильник на 1-2 часа, чтобы желе застыло.

8. Возьмите несколько апельсиновых кусочков и оставьте их для украшения блюда. Из остального апельсины выжмите сок (около 200 мл). 

9. Оставшийся желатин разогрейте и влейте к соку. Всё смешайте и дайте остыть жидкости. 

10. На творожный слой положите апельсиновые кусочки. Сверху вылейте желатин с с соком. 

11. Отправьте блюдо в холодильник на 60 минут.

12. Вытащите форму и выньте из неё блюдо. 

Полезный чизкейк готов. 

Чизкейк без выпечки! Апельсиновый аромат придает десерту необычную свежесть
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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