Творожный чизкейк с апельсиновым желе (без выпечки) — десерт без хлопот

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы насладиться чизкейком, не обязательно покупать дорогой сливочный сыр и разбираться в сложном процессе приготовления с соблюдением температурных режимов. В этом рецепте блюдо готовится без выпечки и с использованием желатина, а вместо крем-сыра используются творог и сметана. Этот праздничный десерт украшается желе из свежих апельсинов, которое придаёт ему особый вкус. Рецептом поделился сайт ussianfood.com.

Фото: Mango Cheescake Uploaded by Ekabhishek by Kirti Poddar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Необходимые ингредиенты (на 8 порций):

Апельсины — 500 г (2 шт.).

Творог 5-9% — 400 г.

Сметана 20% — 200 г.

Песочное печенье — 150 г.

Сливочное масло — 80 г.

Сахар — 50 г.

Желатин — 20 г.

Ванильный сахар — 1 чайная ложка.

Приготовление

1. Желатин разделите на 2 части по 15 и 5 грамм. Первую часть залейте 30 миллилитрами воды, вторую - 20 мл. В течение 15 минут вещество набухнет.

2. Печенье разломайте и измельчите блендером в крошку.

3. Залейте печенье растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте.

4. В разъёмной форме диаметром 17-18 см выложите песочную основу. Разровняйте её по дну. Убери в холодильник на полчаса.

5. Большую часть желатина нагрейте в микроволновке 10-12 секунд до растворения. Дайте растопленному продукту остыть.

6. Смешайте сахар с творогом и сметаной. Влейте эту смесь остывший желатин. Взбейте всё блендером.

7. Молочную смесь перелейте на песочную основу. Уберите форму в холодильник на 1-2 часа, чтобы желе застыло.

8. Возьмите несколько апельсиновых кусочков и оставьте их для украшения блюда. Из остального апельсины выжмите сок (около 200 мл).

9. Оставшийся желатин разогрейте и влейте к соку. Всё смешайте и дайте остыть жидкости.

10. На творожный слой положите апельсиновые кусочки. Сверху вылейте желатин с с соком.

11. Отправьте блюдо в холодильник на 60 минут.

12. Вытащите форму и выньте из неё блюдо.

Полезный чизкейк готов.