Новогодние рулетики с ветчиной — очень вкусная и необычная закуска

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Новогодние рулетики с ветчиной — это очень вкусная и необычная закуска. Она обязательно украсит любой праздничный стол.

Фото: https://spb.hse.ru/soc is licensed under https://spb.hse.ru/soc/illuminated/news/327506254.html

Ингредиенты:

ветчина

сливочный сыр — 125 грамм

петрушка — пучок

чеснок сухой — половина чайной ложки

соль морская, перец — по вкусу

перец красный болгарский — 1 штука

лук зеленый.

Запекаем болгарский перец при температуре 200 - 25 минут. Затем снимаем с него кожуру и разрезаем на шесть долек.

Нарезанную петрушку, сливочный сыр, сухой чеснок перемешиваем в пасту. Солим, перчим по вкусу.

На кружок ветчины намазываем пасту, сверху кладём дольку красного болгарского перца и скручиваем в рулетик, завязывая всё стрелкой зелёного лука.

Красиво укладываем на блюдо и подаём на стол. Необычная и вкусная закуска не простоит на вашем новогоднем столе и десяти минут. Приятного аппетита.

Автор chef_dmitriy_official.