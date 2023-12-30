Новогодние рулетики с ветчиной — это очень вкусная и необычная закуска. Она обязательно украсит любой праздничный стол.
Ингредиенты:
Запекаем болгарский перец при температуре 200 - 25 минут. Затем снимаем с него кожуру и разрезаем на шесть долек.
Нарезанную петрушку, сливочный сыр, сухой чеснок перемешиваем в пасту. Солим, перчим по вкусу.
На кружок ветчины намазываем пасту, сверху кладём дольку красного болгарского перца и скручиваем в рулетик, завязывая всё стрелкой зелёного лука.
Красиво укладываем на блюдо и подаём на стол. Необычная и вкусная закуска не простоит на вашем новогоднем столе и десяти минут. Приятного аппетита.
Автор chef_dmitriy_official.
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