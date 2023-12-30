Вкуснейший новогодний салат "Дамский каприз" удовлетворит запрос любой дамы

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Новогодний салат "Дамский каприз" удовлетворит запрос любой дамы!

Фото: https://unsplash.com/photos/N_Y88TWmGwA Image Gallery by Jay Wennington jaywennington is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

яйцо — 3 штуки

сыр — 100 грамм

куриное филе — 400 грамм

чернослив — 100 грамм

морковь — 1 штука

киви — 1 штука

гранат — 1 штука

майонез — по вкусу.

Приготовление. Готовить "послойный" салат очень просто. Первым пойдёт варёная куриная грудка, затем слой майонеза, потом идёт чернослив и варёные куриные яйца, натёртые на крупной тёрке. Снова все сдабриваем майонезом, далее идёт варёная морковь и снова чуть-чуть майонеза.

Солим по вкусу и сверху шапкой выкладываем тёртый сыр. Снова майонез и, наконец, всё это украшаем киви и гранатом.

Убираем стакан и получается салат потрясающей красоты. Кроме красоты, этот салат невероятно сытный и вкусный.

Автор elya_foodpro