Новогодний салат "Дамский каприз" удовлетворит запрос любой дамы!
Ингредиенты:
Приготовление. Готовить "послойный" салат очень просто. Первым пойдёт варёная куриная грудка, затем слой майонеза, потом идёт чернослив и варёные куриные яйца, натёртые на крупной тёрке. Снова все сдабриваем майонезом, далее идёт варёная морковь и снова чуть-чуть майонеза.
Солим по вкусу и сверху шапкой выкладываем тёртый сыр. Снова майонез и, наконец, всё это украшаем киви и гранатом.
Убираем стакан и получается салат потрясающей красоты. Кроме красоты, этот салат невероятно сытный и вкусный.
Автор elya_foodpro
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