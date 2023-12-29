Винегрет с красной икрой: авторский рецепт от кулинарного блогера

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Кулинарный блогер Тома Готовитдома поделилась с читателями Pravda.Ru оригинальным рецептом винегрета. Этот простой салат редко готовят на праздничный стол. А зря! Возможно, стоит дать ему ещё один шанс!

Фото: Pravda.Ru by Кулинарный блогер Тома Готовитдома

Рецепт винегрета

Ингредиенты:

Свёкла: 1 шт.

Морковь: 1 шт.

Картофель: 2 шт.

Огурец свежий: 1 шт.

Горошек зелёный: 200 г

Зелёный лук — пучок

Икра красная — 3-4 ст. л.

Заправка:

Растительное масло: 2 ст. л.

Сахар: 1 ч. л.

Соль: 0,5 ч. л.

Уксус 9%: 1 ч. л.

Горчица дижонская: 2 ч. л.

Все ингредиенты нарезаем мелким кубиком (размером с горошек). Смешиваем все ингредиенты, кроме икры и зелёного лука, добавляем заправку, всё хорошо перемешиваем. Укладываем салат с помощью кулинарного кольца. Сверху украшаем красной икрой и зелёным луком.

Готовьте вкусный и полезный салат на праздничный стол!

Очень простой рецепт салата и красивая подача удивят ваших гостей.