Кулинарный блогер Тома Готовитдома поделилась с читателями Pravda.Ru оригинальным рецептом винегрета. Этот простой салат редко готовят на праздничный стол. А зря! Возможно, стоит дать ему ещё один шанс!
Ингредиенты:
Заправка:
Все ингредиенты нарезаем мелким кубиком (размером с горошек). Смешиваем все ингредиенты, кроме икры и зелёного лука, добавляем заправку, всё хорошо перемешиваем. Укладываем салат с помощью кулинарного кольца. Сверху украшаем красной икрой и зелёным луком.
Готовьте вкусный и полезный салат на праздничный стол!
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