Какой же Новый год без салатов "Оливье" и "Селёдка под шубой"?! Кулинарный блогер Тома Готовитдома поделилась с читателями Pravda.Ru своими рецептами этих всеми любимых салатов.
Ингредиенты:
А если в обычном оливье заменить два ингредиента?
Собираем наш салатик. Крабовое мясо, оливки, картофель, яйца, горошек и укроп заправляем домашним майонезом. Все хорошо перемешиваем. А чтобы салат был не только вкусным, но и красивым — уложим его с помощью кулинарных колец, в виде венка. Выкладываем салат и сверху украшаем укропом. Он полезен для пищеварения, а зеленый цвет укропа и жёлтый цвет желтка в украшении салата порадуют великодушного ДРАКОНА — символа нового года!
Ингредиенты:
Приготовление:
Слои: картофель, лук, сельдь, морковь, яйца, свёкла. И украшаем натёртым на мелкой тёрке желтком и зеленью. Убираем в холодильник на 2-3 часа.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.