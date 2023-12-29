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"Оливье" и "Селёдка под шубой": авторские рецепты от кулинарного блогера

2:28
Еда

Какой же Новый год без салатов "Оливье" и "Селёдка под шубой"?! Кулинарный блогер Тома Готовитдома поделилась с читателями Pravda.Ru своими рецептами этих всеми любимых салатов.

"Оливье" и "Селёдка под шубой": авторские рецепты от кулинарного блогера
Фото: Pravda.Ru by Кулинарный блогер Тома Готовитдома

Салат "Брызги шампанского" или "Крабовый оливье"

Ингредиенты:

  • крабовое мясо: 200-300 г
  • оливки: 1 банка (300 г)
  • картофель: 4-5 шт.
  • яйцо: 5 шт.
  • зелёный горошек: 1 банка (400 г)
  • укроп — 50 г
  • домашний майонез — 3-5 ст. л.

А если в обычном оливье заменить два ингредиента?

  • Вместо курицы или колбасы берем крабовое мясо, режем мелко, размером с горох.
  • Вместо солёных огурцов — зелёные оливки, нарезаемых кружочками.
  • Отварные картофель и яйца натираем на крупной терке.
  • Укроп измельчаем.

Собираем наш салатик. Крабовое мясо, оливки, картофель, яйца, горошек и укроп заправляем домашним майонезом. Все хорошо перемешиваем. А чтобы салат был не только вкусным, но и красивым — уложим его с помощью кулинарных колец, в виде венка. Выкладываем салат и сверху украшаем укропом. Он полезен для пищеварения, а зеленый цвет укропа и жёлтый цвет желтка в украшении салата порадуют великодушного ДРАКОНА — символа нового года!

"Селёдка под шубой"

Ингредиенты:

  • сельдь слабосолёная — 1 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • картофель: 2-3 шт.
  • морковь: 1-2 шт.
  • свёкла: 1 шт. (крупная)
  • яйца: 3 шт.
  • майонез: 2-3 ст. л. на каждый слой или по вкусу
  • зелень.

Приготовление:

  • Рыбу и лук нарезаем мелко.
  • Лук заливаем кипятком (чтобы убрать горечь)
  • Отварные или запечённые в духовке картофель, морковь и свёклу натираем на крупной тёрке
  • Яйца также натираем на крупной тёрке, оставляя два желтка для украшения
  • Собираем салат в кулинарном кольце, каждый слой промазывая майонезом.

Слои: картофель, лук, сельдь, морковь, яйца, свёкла. И украшаем натёртым на мелкой тёрке желтком и зеленью. Убираем в холодильник на 2-3 часа.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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