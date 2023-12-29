"Оливье" и "Селёдка под шубой": авторские рецепты от кулинарного блогера

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Какой же Новый год без салатов "Оливье" и "Селёдка под шубой"?! Кулинарный блогер Тома Готовитдома поделилась с читателями Pravda.Ru своими рецептами этих всеми любимых салатов.

Фото: Pravda.Ru by Кулинарный блогер Тома Готовитдома

Салат "Брызги шампанского" или "Крабовый оливье"

Ингредиенты:

крабовое мясо: 200-300 г

оливки: 1 банка (300 г)

картофель: 4-5 шт.

яйцо: 5 шт.

зелёный горошек: 1 банка (400 г)

укроп — 50 г

домашний майонез — 3-5 ст. л.

А если в обычном оливье заменить два ингредиента?

Вместо курицы или колбасы берем крабовое мясо, режем мелко, размером с горох.

Вместо солёных огурцов — зелёные оливки, нарезаемых кружочками.

Отварные картофель и яйца натираем на крупной терке.

Укроп измельчаем.

Собираем наш салатик. Крабовое мясо, оливки, картофель, яйца, горошек и укроп заправляем домашним майонезом. Все хорошо перемешиваем. А чтобы салат был не только вкусным, но и красивым — уложим его с помощью кулинарных колец, в виде венка. Выкладываем салат и сверху украшаем укропом. Он полезен для пищеварения, а зеленый цвет укропа и жёлтый цвет желтка в украшении салата порадуют великодушного ДРАКОНА — символа нового года!

"Селёдка под шубой"

Ингредиенты:

сельдь слабосолёная — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

картофель: 2-3 шт.

морковь: 1-2 шт.

свёкла: 1 шт. (крупная)

яйца: 3 шт.

майонез: 2-3 ст. л. на каждый слой или по вкусу

зелень.

Приготовление:

Рыбу и лук нарезаем мелко.

Лук заливаем кипятком (чтобы убрать горечь)

Отварные или запечённые в духовке картофель, морковь и свёклу натираем на крупной тёрке

Яйца также натираем на крупной тёрке, оставляя два желтка для украшения

Собираем салат в кулинарном кольце, каждый слой промазывая майонезом.

Слои: картофель, лук, сельдь, морковь, яйца, свёкла. И украшаем натёртым на мелкой тёрке желтком и зеленью. Убираем в холодильник на 2-3 часа.