Если у вас нет много времени на приготовление новогодних блюд, этот простой, но интересный салат с ветчиной и яблоками от дзен-канала "Алёна Митрофанова — рецепты" вас выручит.
Ингредиенты
Приготовление
1. Варёные яйца нарежьте кубиками.
2. Ветчину или варёную колбасу также нарежьте кубиками.
3. Солёные или маринованные огурцы тоже нарежьте брусочками.
4. Зелёное яблоко также мелко нарежьте.
5. Соедините нарезанные овощи, добавьте к ним консервированную белую фасоль. Салат заправьте майонезом. Подсолите, поперчите по вкусу.
Готовый салат украсьте зелёным луком и помидорами черри.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.