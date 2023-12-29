Простой новогодний салат с ветчиной и фасолью: для тех, у кого нет времени долго готовить

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас нет много времени на приготовление новогодних блюд, этот простой, но интересный салат с ветчиной и яблоками от дзен-канала "Алёна Митрофанова — рецепты" вас выручит.

Фото: wikimedia.org by ted_major is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

3 варёных яйца;

ветчина, варёная колбаса или отварное мясо (примерно 150-200 г);

2-3 маринованных или солёных огурца;

1 зелёное кисло-сладкое яблоко;

1 банка консервированной белой фасоли;

майонез;

помидоры и зелёный лук для украшения.

Приготовление

1. Варёные яйца нарежьте кубиками.

2. Ветчину или варёную колбасу также нарежьте кубиками.

3. Солёные или маринованные огурцы тоже нарежьте брусочками.

4. Зелёное яблоко также мелко нарежьте.

5. Соедините нарезанные овощи, добавьте к ним консервированную белую фасоль. Салат заправьте майонезом. Подсолите, поперчите по вкусу.

Готовый салат украсьте зелёным луком и помидорами черри.