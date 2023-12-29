Учёные обнаружили тайный способ приготовления особенно вкусного кофе

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Учёные раскрыли тайну приготовления особенно вкусного кофе. Как информирует телеканал CNN, американские исследователи заметили, что улучшению вкуса напитка способствует добавление небольшого количества воды к зёрнам кофе перед помолом.

Таким образом, удастся уменьшить статическое электричество и предотвратить образование комков. Последние, обращают внимание учёные, препятствуют равномерной экстракции кофе при заваривании, потому что не взаимодействуют с водой.

По результатам исследования оказалось, что добавление воды может увеличить выход экстракции на 10%, хотя это и не всегда приводит к существенной разнице во вкусе.

Как уточнил доцент кафедры вычислительной химии материалов в Университете Орегона Кристофер Хендон, когда образовываются комки, возникает большое количество пустого пространства. Из-за этого площадь поверхности, которая контактирует с водой, снижается, и это влияет на выход экстракции в напитке.