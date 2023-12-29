Учёные раскрыли тайну приготовления особенно вкусного кофе. Как информирует телеканал CNN, американские исследователи заметили, что улучшению вкуса напитка способствует добавление небольшого количества воды к зёрнам кофе перед помолом.
Таким образом, удастся уменьшить статическое электричество и предотвратить образование комков. Последние, обращают внимание учёные, препятствуют равномерной экстракции кофе при заваривании, потому что не взаимодействуют с водой.
По результатам исследования оказалось, что добавление воды может увеличить выход экстракции на 10%, хотя это и не всегда приводит к существенной разнице во вкусе.
Как уточнил доцент кафедры вычислительной химии материалов в Университете Орегона Кристофер Хендон, когда образовываются комки, возникает большое количество пустого пространства. Из-за этого площадь поверхности, которая контактирует с водой, снижается, и это влияет на выход экстракции в напитке.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.