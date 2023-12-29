Вкусный салат с печенью трески затмит "Селёдку под шубой"

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой и вкусный салат с печенью пойдёт "на ура". Готовить его проще простого. Салат лучше подавать в прозрачной салатнице. Рецептом поделилась группа В Контакте "ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ на Новый год — ЗДЕСЬ!"

Фото: Own work by Anna.verbitskaya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

Печень трески — 115 гр.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук зелёный — 3 шт.

Сыр твёрдый — 70 гр.

Яйца — 2 шт.

Майонез — по вкусу.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Отварить овощи и яйца, остудить и очистить их от кожуры.

2. Взять вилку и размять печень трески. Положить её на дно салатницы.

3. Сверху выложить картофель, натёртый на крупной тёрке, смазать майонезом, чуть-чуть посолить.

4. Далее выложить слой измельчённого зелёного лука, смазать сверху майонезом.

5. Натёртые на мелкой тёрке бели выложить следующим слоем. После них — натёртую морковь, смазать майонезом.

6. Натёртые на мелкой тёрке желтки положить последним слоем.

7. Через час салат уже можно подавать к столу.

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