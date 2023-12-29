Этот простой и вкусный салат с печенью пойдёт "на ура". Готовить его проще простого. Салат лучше подавать в прозрачной салатнице. Рецептом поделилась группа В Контакте "ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ на Новый год — ЗДЕСЬ!"
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отварить овощи и яйца, остудить и очистить их от кожуры.
2. Взять вилку и размять печень трески. Положить её на дно салатницы.
3. Сверху выложить картофель, натёртый на крупной тёрке, смазать майонезом, чуть-чуть посолить.
4. Далее выложить слой измельчённого зелёного лука, смазать сверху майонезом.
5. Натёртые на мелкой тёрке бели выложить следующим слоем. После них — натёртую морковь, смазать майонезом.
6. Натёртые на мелкой тёрке желтки положить последним слоем.
7. Через час салат уже можно подавать к столу.
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