Салат с куриной грудкой и овощами для новогоднего застолья

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Любителям блюд из сладкой кукурузы понравится салат с куриной грудкой и овощами.

Фото: Flickr by sakura

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 1 банка кукурузы, 1 красный болгарский перец, 2 свежих огурца, 1 помидор.

Этот салат получается максимально лёгким и свежим. После него не остается ощущения тяжести, что особенно важно в новогоднюю ночь.

При желании курицу можно нарезать крупными ломтиками и слегка обжарить на сливочном масле перед смешиванием ингредиентов. Кукурузу, нарезанные огурцы, помидоры и красный болгарский перец отправляем к мясу. Лучше всего нарезать их прямоугольными кубиками. В конце салат заправляем майонезом и слегка подсаливаем.

Ранее приводился рецепт простого салата с баклажанами.