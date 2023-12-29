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Новогодний салат "Сюрприз" с ветчиной, курицей и гренками

1:09
Еда

Салат "Сюрприз" с ветчиной, курицей и гренками станет приятным сюрпризом для гостей вашего новогоднего вечера. 

Новогодний салат "Сюрприз" с ветчиной, курицей и гренками
Фото: Mmm... bacon by jeffreyw

Для приготовления этого вкусного салата вам понадобится по 150 граммов ветчины и отварной курицы, пара ломтиков батона для гренок, 2 маринованных огурца, 2 сваренных вкрутую яйца, 2-3 зубчика чеснока.

Ветчину и курицу нарезаем крупными кубиками, огурцы измельчаем таким же образом. Измельченный чеснок станет изюминкой салата. Его количество можно регулировать по своему вкусу. Все эти ингредиенты солим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. После этого их посыпают натёртым на мелкой терке яйцом.

После раскладывания салата по тарелкам в него добавляют горсть сухариков. Не стоит делать этого заранее, так как поджаренный хлеб намокнет. Крекеры готовятся из нарезанного небольшими кусочками белого хлеба, подсушенного на сковороде без масла. Этот простой салат для новогоднего стола станет отличной заменой оливье.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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