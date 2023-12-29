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Мексиканский салат: экзотическая изюминка новогоднего стола

1:11
Еда

Придать вашему новогоднему столу экзотический оттенок поможет восхитительный мексиканский салат.

Мексиканский салат: экзотическая изюминка новогоднего стола
Фото: Has part(s) bean by collapse

Мексиканский новогодний салат не оставит ваших гостей равнодушными.

Ингредиенты: 300 г уже сваренной красной фасоли, 20 помидоров черри; 1 банка варёной кукурузы; 20 варёных креветок; нарезанная кинза. Для заправки: 200 г греческого йогурта; 2 столовые ложки майонеза; 6 столовых ложек молока; мелко нарезанный кориандр; 1 зубчик измельченного чеснока; 1/4 чайной ложки тмина; 2-3 щепотки кайенского перца, соль; 2 столовые ложки лимонного сока.

Как приготовить мексиканский новогодний салат. Чтобы приготовить заправку, мы кладём все ингредиенты в миску и хорошо перемешиваем. Нарежьте помидоры и разложите по отдельным мискам, добавив помидоры, кукурузу, фасоль и креветки, посыпая между слоями небольшим количеством кориандра. Подавайте, щедро полив сверху соусом.

Ранее приводился рецепт фруктового салата "Цитрусовый восторг".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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