Вкуснейший праздничный салат с копчёным лососем и авокадо

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте своих родных и близких необычным салатом с копчёным лососем и авокадо.

Фото: Own work by Pokebros

Представляем вашему вниманию орагинальный новогодний салат.

Ингредиенты: 2 спелых авокадо; 4 вареных яйца; 200 г копченого или маринованного лосося; 20 помидоров черри; соль; перец; оливковое масло первого отжима, лимонный сок; 150 г сливочного сыра; 10 каперсов; 1 чайная ложка горчицы; 100 мл молока; немного измельченной петрушки.

Как приготовить рождественский салат из лосося и авокадо. Нарежьте авокадо кубиками и сбрызните лимонным соком и небольшим количеством соли. Варёные яйца измельчаем и солим; помидоры разрезаем на четвертинки и заправляем маслом, солью и перцем; лосось измельчаем.

Приготовьте заправку, взбив сыр, молоко, нарезанные каперсы, горчицу и щепотку соли. В бокалы или большие рюмки выкладываем слой авокадо, слой лосося, слой яйца и слой помидора, украшаем небольшим количеством рубленой петрушки и подаём с заправкой, чтобы каждый гость мог заправить свой салат.

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