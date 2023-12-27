Оригинальный рецепт салата со шпинатом и гранатом

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Впечатлите своих гостей экзотическим салатом простого приготовления.

Фото: Own work by dnm

Ингредиенты:

1/4 стакана красной киноа (хлебная зерновая культура из семейства амарантовых)

2 стакана листьев молодого шпината

творог (или фета по вкусу)

зерна половинки граната и миндаль

соль (по вкусу)

2 ст.л. оливковое масло

2 ст.л. лимонный сок

1 ч. л. меда

1/2 ч.л. горчицы

Приготовление:

В течение 10 минут отваривайте киноа в двойном объеме воды в закрытой кастрюле. Подождите 2 минуты, затем размельчите зерна вилкой. Переложите в небольшую миску и остудите.

Пока киноа готовится, поджарьте нарезанный миндаль на сковороде до золотистого цвета и появления аромата.

На блюдо выложите промытый шпинат и киноа. Посыпьте измельченным сыром, обжаренным миндалем и зёрнами граната.

Приготовьте заправку, смешав оливковое масло, лимон, мёд и горчицу. Посолите по вкусу. Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей.