Впечатлите своих гостей экзотическим салатом простого приготовления.
Ингредиенты:
1/4 стакана красной киноа (хлебная зерновая культура из семейства амарантовых)
2 стакана листьев молодого шпината
творог (или фета по вкусу)
зерна половинки граната и миндаль
соль (по вкусу)
2 ст.л. оливковое масло
2 ст.л. лимонный сок
1 ч. л. меда
1/2 ч.л. горчицы
Приготовление:
В течение 10 минут отваривайте киноа в двойном объеме воды в закрытой кастрюле. Подождите 2 минуты, затем размельчите зерна вилкой. Переложите в небольшую миску и остудите.
Пока киноа готовится, поджарьте нарезанный миндаль на сковороде до золотистого цвета и появления аромата.
На блюдо выложите промытый шпинат и киноа. Посыпьте измельченным сыром, обжаренным миндалем и зёрнами граната.
Приготовьте заправку, смешав оливковое масло, лимон, мёд и горчицу. Посолите по вкусу. Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей.
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