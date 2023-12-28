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Профессиональный повар рассказал, как правильно выбрать рыбу: написано сёмга, но это не сёмга

1:45
Еда

Основатель сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем отличается дикая морская рыба от искусственно выращенной.

Профессиональный повар рассказал, как правильно выбрать рыбу: написано сёмга, но это не сёмга
Фото: Salmon Sashimi by NuCastiel from Bangkok, Thailand

Эксперт рассказал, что жарить дикую рыбу и ту, которую выкармливают для продажи, нужно по-разному.

"Дикую рыбу надо жарить очень аккуратно и то в ограниченном количестве. Я говорю про дикого лосося. Неважно что купили — кижуча, нерку. Тоже распространённая ошибка, когда пытаются пожарить как выращенную рыбу. Там состав разный. За счёт того, что она искусственного откорма, искусственно выращенная, внутри содержит много жира", — рассказал специалист.

Миронов предупредил, что искусственно выращенная рыба вредная.

"То, что написано лосось, сёмга, это не сёмга. Это искусственно выведенная рыба. Она выводилась очень долго учёными. Это генная инженерия, когда крупные компании совмещали разные удачные гены, чтобы вывести рыбу, которая может жить в большом скоплении, которая быстро растёт, которая не дохнет в грязной воде, живучая", — объяснил специалист.

Повар рассказал, что для борьбы с болезнями рыбы её протравливают антибиотиками.

"Это как бы гормон, это краситель, чтобы был цвет. Вот эта таблица Менделеева", — продостерёг эксперт.

Кулинар отметил, что у нас есть своя дикая рыба.

"У нас моря, океаны с диким лососем, который во всём мире ценится гораздо выше. Он ценится во всем мире, но не ценится в России, что удивительно. И мы по-прежнему скупаем эту гадость", — выразил своё мнение Миронов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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