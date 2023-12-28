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Эксперт по домоводству рассказала, как избавиться от рыбного запаха: лимонный сок и уксус

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Еда

Эксперт по домоводству Марина Рубенкова объяснила, как удалить запах рыбы на руках и рабочих поверхностях.

Эксперт по домоводству рассказала, как избавиться от рыбного запаха: лимонный сок и уксус
Фото: commons.wikimedia. org by Peachyeung316 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперт отметила, что на Новый год многие хозяйки готовят сельдь под шубой, после приготовления которого остаётся устойчивый рыбный запах. Она рассказала, как от него избавиться.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова посоветовала заменить селёдку под шубой салатом с рыбой.

Она посоветовала применять сок лимона, который является природным дезодорантом. Помогает убрать запах рябы и уксус, имеющий антисептические свойства.

"Вы можете смочить в нём ватный диск и протереть им руки и поверхности, с которыми соприкасалась рыба", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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