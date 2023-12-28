Эксперт по домоводству рассказала, как избавиться от рыбного запаха: лимонный сок и уксус

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперт по домоводству Марина Рубенкова объяснила, как удалить запах рыбы на руках и рабочих поверхностях.

Фото: commons.wikimedia. org by Peachyeung316 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперт отметила, что на Новый год многие хозяйки готовят сельдь под шубой, после приготовления которого остаётся устойчивый рыбный запах. Она рассказала, как от него избавиться.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова посоветовала заменить селёдку под шубой салатом с рыбой.

Она посоветовала применять сок лимона, который является природным дезодорантом. Помогает убрать запах рябы и уксус, имеющий антисептические свойства.