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Элементарный салат "Выручайка": готовится всего за пять минут, а съедается и того быстрее

1:05
Еда

На приготовление простого и сочного салата "Выручайка" вам потребуются считанные минуты. К тому же никаких особенных продуктов для него не нужно. Обязательно попробуйте этот замечательный и лёгкий рецепт от дзен-блогера Цветковой Натальи.

Элементарный салат "Выручайка": готовится всего за пять минут, а съедается и того быстрее
Фото: openverse.org by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 200 г ветчины;
  • 1 банка консервированной сладкой кукурузы;
  • половина крупного зелёного кисло-сладкого яблока (если яблоко небольшое, возьмите целое);
  • пучок укропа;
  • 1 ст. л. майонеза;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

1. Нарежьте соломкой ветчину.

2. Положите нарезанную ветчину в салатник, добавьте консервированную кукурузу.

3. Нарежьте укроп, добавьте в салат.

4. У зелёного яблока вырежьте сердцевину, срежьте кожуру. Нарежьте яблоко тонкой соломкой либо натрите на крупной тёрке. Добавьте его в салатник.

5. Поперчите салат, подсолите, заправьте небольшим количеством майонеза.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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