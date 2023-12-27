Элементарный салат "Выручайка": готовится всего за пять минут, а съедается и того быстрее

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

На приготовление простого и сочного салата "Выручайка" вам потребуются считанные минуты. К тому же никаких особенных продуктов для него не нужно. Обязательно попробуйте этот замечательный и лёгкий рецепт от дзен-блогера Цветковой Натальи.

Фото: openverse.org by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

200 г ветчины;

1 банка консервированной сладкой кукурузы;

половина крупного зелёного кисло-сладкого яблока (если яблоко небольшое, возьмите целое);

пучок укропа;

1 ст. л. майонеза;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

1. Нарежьте соломкой ветчину.

2. Положите нарезанную ветчину в салатник, добавьте консервированную кукурузу.

3. Нарежьте укроп, добавьте в салат.

4. У зелёного яблока вырежьте сердцевину, срежьте кожуру. Нарежьте яблоко тонкой соломкой либо натрите на крупной тёрке. Добавьте его в салатник.

5. Поперчите салат, подсолите, заправьте небольшим количеством майонеза.