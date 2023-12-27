На приготовление простого и сочного салата "Выручайка" вам потребуются считанные минуты. К тому же никаких особенных продуктов для него не нужно. Обязательно попробуйте этот замечательный и лёгкий рецепт от дзен-блогера Цветковой Натальи.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте соломкой ветчину.
2. Положите нарезанную ветчину в салатник, добавьте консервированную кукурузу.
3. Нарежьте укроп, добавьте в салат.
4. У зелёного яблока вырежьте сердцевину, срежьте кожуру. Нарежьте яблоко тонкой соломкой либо натрите на крупной тёрке. Добавьте его в салатник.
5. Поперчите салат, подсолите, заправьте небольшим количеством майонеза.
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