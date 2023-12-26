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Эксперт Курбатова объяснила, как правильно выбирать сыр

1:53
Еда

Сыр — популярный среди россиян продукт. Его добавляют в салаты, супы, едят как самостоятельное блюдо. Сырная тарелка украсит любой праздничный стол. Но есть одно "но" — качество сыра. Как определить, что перед вами некачественный продукт, рассказала читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.

Эксперт Курбатова объяснила, как правильно выбирать сыр
Фото: openverse.org by julesjulesjules is licensed under CC BY 2.0.
  • Внешний вид: хороший сыр имеет равномерно распределенные дырочки, а наличие вздутия корки или белого налета может указывать на порчу продукта.
  • Запах: сыр должен иметь приятный и натуральный, но не слишком интенсивный запах. Неприятные или противные запахи могут свидетельствовать о некачественном продукте или его хранении.
  • Вкус: качественный сыр должен иметь богатый и насыщенный вкус, без горечи, кислотности или странного послевкусия.
  • Состав: наличие усилителей вкуса, искусственных красителей, ароматизаторов и других добавок может свидетельствовать о низком качестве продукта
  • Сертификат качества: предоставляет информацию о качестве в соответствии с требованиями техрегламента 033/2012, которым должен соответствовать сыр.
  • Маркировка: должна содержать информацию о названии и типе сыра, дате производства или сроке годности, а также данные о производителе.

При покупке сыра всегда рекомендуется обращаться в надежные и проверенные места или консультироваться с профессионалами в области продуктов питания. Кроме того, при покупке сыра полезно обращать внимание на его хранение и упаковку, так как рекомендуется хранить сыр в его оригинальной упаковке до первого использования, а после нарезки — переупаковать в более удобную.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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