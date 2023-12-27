Картошка получится такая, как испечённая на костре

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка, испечённая в духовке, приобретает аромат, схожий с тем, что получается при готовке на костре. Рецептом приготовления поделилась группа В Контакте "ВКУСНАЯ КУХНЯ (Рецепты, Заготовки, Мультиварка)".

Фото: commons.wikimedia. org by Leon Brooks is licensed under public domain

Для этого нужно взять картофель с кожурой, который следует тщательно промыть щёточкой. Затем подготовьте смесь, объединив две столовые ложки крупной соли и три столовые ложки муки.

Очищенный, но не обсушенный картофель обваляйте в этой смеси, после чего запекайте в духовке. Готовить овощ при температуре 180 градусов примерно в течение часа.