Рецепт вкуснейшей картофельной запеканки.
Порадуйте своих родных и близких превосходной запеканкой с картофелем и брюссельской капустой
Шаг 1. Разогрейте духовку до 375°F с решеткой посередине. Слегка смажьте маслом форму для запекания объемом 2 литра.
Шаг 2. Разогрейте масло в 12-дюймовой сковороде на средне-высокой температуре. Добавьте брюссельскую капусту, 1/4 стакана воды и по 1/4 ч.л. соли и перца. Готовьте, периодически помешивая, до готовности, от 8 до 10 минут. Снимите с огня.
Шаг 3. Картофель нарежьте тонкими ломтиками и выложите половину в подготовленную форму для запекания, слегка перекрывая друг друга. Приправьте каждый по 1/8 ч.л. соли и перца и посыпьте половиной сыра Грюйер, тимьяном и чесноком. Сверху выложите половину брюссельской капусты. Повторите слои, за исключением брюссельской капусты (отложите её в сторону).
Шаг 4. Залейте куриным бульоном, затем плотно смажьте форму для запекания маслом. Запекайте, пока картофель не станет мягким, от 65 до 70 минут.
Шаг 5. Включите режим "Запекание" и установите решетку для духовки на расстоянии 4-6 дюймов от источника тепла. Снимите фольгу и посыпьте сверху оставшейся брюссельской капустой и пармезаном. Готовьте, пока она слегка не подрумянится.
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