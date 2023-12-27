Оригинальная запеканка из картофеля и брюссельской капусты

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт вкуснейшей картофельной запеканки.

Фото: Janssons frestelse by erik forsberg from Helsingborg, Sweden

Порадуйте своих родных и близких превосходной запеканкой с картофелем и брюссельской капустой

Шаг 1. Разогрейте духовку до 375°F с решеткой посередине. Слегка смажьте маслом форму для запекания объемом 2 литра.

Шаг 2. Разогрейте масло в 12-дюймовой сковороде на средне-высокой температуре. Добавьте брюссельскую капусту, 1/4 стакана воды и по 1/4 ч.л. соли и перца. Готовьте, периодически помешивая, до готовности, от 8 до 10 минут. Снимите с огня.

Шаг 3. Картофель нарежьте тонкими ломтиками и выложите половину в подготовленную форму для запекания, слегка перекрывая друг друга. Приправьте каждый по 1/8 ч.л. соли и перца и посыпьте половиной сыра Грюйер, тимьяном и чесноком. Сверху выложите половину брюссельской капусты. Повторите слои, за исключением брюссельской капусты (отложите её в сторону).

Шаг 4. Залейте куриным бульоном, затем плотно смажьте форму для запекания маслом. Запекайте, пока картофель не станет мягким, от 65 до 70 минут.

Шаг 5. Включите режим "Запекание" и установите решетку для духовки на расстоянии 4-6 дюймов от источника тепла. Снимите фольгу и посыпьте сверху оставшейся брюссельской капустой и пармезаном. Готовьте, пока она слегка не подрумянится.